Lời khai của nghi phạm trộm 65 lượng vàng tại nhà nguyên giám đốc Sở ở Trà Vinh

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 19:59 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi can thực hiện vụ trộm 65 lượng vàng cùng 35.000 USD đã khai nhận hành vi của mình.

Công an Trà Vinh xác lập chuyên án đấu tranh điều tra vụ trộm

Chiều 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tạm giữ nghi can Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn là nghi can đột nhập ngôi biệt thự của nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh (phường 6, TP Trà Vinh) trộm 65 lượng vàng và 35.000 USD.

Tuấn khai, chiều 3/5, Tuấn chạy xe đạp từ phường 7 qua phường 6, TP.Trà Vinh tìm nhà nào sở hở để trộm cắp tài sản. Quan sát ngôi biệt thự của vợ chồng ông Phan Thanh Sơn (nguyên giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh) trên đường Mậu Thân, khoá cửa ngoài. Tuấn đột nhập biệt thự từ cửa sau vào phòng ngủ cạy két sắt lấy đi toàn bộ tài sản bên trong. Số tài sản trộm được Tuấn mang về nhà vợ cất giấu.

Gia đình của ông Sơn sau khi đi dự tiệc về nhà tá hỏa phát hiện toàn bộ số tài sản trong két sắt gồm 65 lượng vàng và 35.000USD bị nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi can gây ra vụ trộm là Tuấn nên triển khai truy bắt. Chiều 7/5, Tuấn chuẩn bị bỏ trốn thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt giữ, cảnh sát thu giữ nhiều USD và vàng là tang vật của vụ trộm.

Qua điều tra, nghi can Tuấn có tiền án về tội Hiếp dân và Trộm cắp tài sản.

