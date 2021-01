Vụ cô dâu bị trộm vàng trong ngày cưới: Hé lộ thủ đoạn của vị khách được mời đến ăn cỗ

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 18:05 PM (GMT+7)

Sau khi vào phòng cô dâu, Oanh dùng dao cạy tủ quần áo lấy 1 vòng kiềng bằng vàng, 1 lắc tay bằng vàng và 3 chiếc nhẫn bằng vàng. Sau khi bán số tài sản trên, đối tượng quay trở lại lễ cưới...

Thông tin cho PV, đại diện Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại lễ cưới gia đình cô dâu trên địa bàn. Trong đó, đối tượng trộm cắp được xác định là bạn của cô dâu được mời đến ăn cỗ cưới.

Theo đó, vào khoảng 20h tối 22/01, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin trình báo của gia đình chị Đỗ T.T.H (SN 1992, trú tại khu Xuân Viên 3, phường Xuân Sơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng trong khi tổ chức tiệc cưới.

Lễ cưới của gia đình cô dâu H. - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TL

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Đông Triều đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và truy tìm đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với trích xuất camera an ninh tại các cửa hàng vàng trên địa bàn, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Oanh (SN 1992, trú tại thôn Sơn Lộc, xã An Sinh, cùng thị xã Đông Triều) và vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại Cơ quan Công an, Oanh thừa nhận mình chính là người lấy trộm toàn bộ số tài sản nói trên và khai rằng: vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày, đối tượng đến dự tiệc cưới của cô dâu H. (Oanh là bạn cô dâu). Lợi dụng gia đình đang tổ chức tiệc cưới ở bên ngoài không có người để ý trông coi nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Truyền hình thị xã Đông Triều

Lúc này, Oanh đi vào phòng cô dâu dùng dao cạy tủ quần áo lấy 1 vòng kiềng bằng vàng, 1 lắc tay bằng vàng và 3 chiếc nhẫn bằng vàng. Sau khi lấy được số tài sản trên, đối tượng rời khỏi lễ cưới và mang đi bán tại một số cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn xã Bình Khê (cùng thị xã Đông Triều) với tổng số tiền gần 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, Oanh vẫn giữ lại 2 chiếc nhẫn vàng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, khi bán vàng xong, Oanh quay trở lại gia đình cô dâu tiếp tục dự lễ cưới như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi gia đình cô dâu phát hiện mất tài sản thì vụ việc mới vỡ lở.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Đông Triều tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-co-dau-bi-trom-vang-trong-ngay-cuoi-he-lo-thu-doan-vi-khach-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-co-dau-bi-trom-vang-trong-ngay-cuoi-he-lo-thu-doan-vi-khach-duoc-moi-den-an-co-20210124145230911.htm