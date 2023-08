Cháu bé 2 tuổi chết bất thường, tạm giữ người tình của mẹ bé

Ngày 24-8, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra cái chết bất thường của cháu bé 2 tuổi khi đang uống sữa.

Trước đó, Công an xã Thanh Hoà nhận được tin báo khoảng 17 giờ ngày 21-8, Tuấn ở nhà giữ bé Ổi (2 tuổi, do chưa làm giấy khai sinh nên chưa đặt tên) là con riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp). Chị X. và Tuấn sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Cháu bé thời điểm được đưa đến bệnh viện cấp cứu - ảnh CACC

Thời điểm này bé Ổi đang nằm dưới nền nhà uống sữa nên Tuấn bế vào giường để chăm sóc. Một lúc sau, Tuấn quay lại thì phát hiện cháu bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra mũi, miệng nên đã bế đến nhà người quen gần đó để hô hấp. Bé Ổi sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong quá trình ghi nhận vụ việc, Công an xã Thanh Hoà phát hiện bất thường nên báo cáo với Công an huyện Bù Đốp.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tiến hành khám nghiệm tử thi thì phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ở vùng đầu và bụng. Công an đã mời Tuấn lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai do bé Ổi trong lúc uống sữa nghịch ngợm nên có dùng tay đánh cháu.

