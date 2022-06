Lời khai bạn trai đánh, đẩy ngã khiến nữ sinh viên xinh đẹp tử vong

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 17:11 PM (GMT+7)

Sau khi đi ăn nhậu về phòng, Tùng và chị L. phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã.

Cơ quan công an thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Tùng.

Ngày 17/6, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tùng (SN 1992, trú phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nạn nhân trong vụ án nói trên là chị Đ.T.K.L (SN 2000, trú TP Lào Cai) - sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận hai người có mối quan hệ yêu đương từ lâu. Khoảng 19h ngày 15/3, Tùng đón chị L. từ Bến xe Trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng tại tổ 15, phường Xuân Tăng.

Khoảng 22h cùng ngày, sau khi thân mật, Tùng cùng chị L. đi ăn đồ nướng với em họ của đối tượng. Trong lúc ăn, Tùng có uống 1 chén rượu với bạn ở mâm bên cạnh. Cuộc ăn nhậu kết thúc vào lúc 0h ngày 16/3, Tùng chở chị L. về nhà.

Khoảng 2h rạng sáng 16/3, Tùng và chị L. nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Tùng khuyên chị L. ở Lào Cai sinh sống và làm việc do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, chị L. không đồng ý với đề nghị này, hai người lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Cho rằng bạn gái không tôn trọng mình, Tùng tức giận bỏ ra ngoài nhưng chị L. đứng dậy can ngăn. Lúc này, Tùng lớn tiếng chửi bới rồi dùng tay tát bạn gái. Chị L. lao tới ôm Tùng để không cho đánh tiếp thì Tùng đẩy chị L ra, giằng co khiến chị L. bị ngã. Thời điểm này, do phòng tối, Tùng không rõ chị L. ngã như thế nào.

Sau đó, Tùng thấy chị L. tự lên giường nằm nên đã bỏ vào nhà vệ sinh hút thuốc. Ít phút sau, khi lấy lại được bình tĩnh, Tùng quay trở lại giường ôm bạn gái ngủ.

Đến chiều 16/3, Tùng và một số người quen phát hiện chị L. sốt cao, mặt có biểu hiện phù nề, mê sảng, mất nhận thức nên đã đưa nạn nhân vào bệnh viện. Tại bệnh viện, chị L. được chẩn đoán chấn thương sọ não kín và được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội điều trị. Ngày 27/3, chị L. tử vong.

Chân dung nữ sinh viên xinh đẹp tử vong bất thường.

Sự việc sau đó được trình báo tới Công an TP Lào Cai. Nhận tin báo, Công an TP Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, tử thi đồng thời triệu tập Tùng đến trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Tùng đã thừa nhận hành vi và khai nhận như trên.

Đến tháng 6/2022, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã có kết luận giám định pháp y đối với cái chết của chị L. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã củng cố hồ sơ, bắt giam Tùng ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

