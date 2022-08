Lời kể của nhóm người tháo chạy khỏi casino Campuchia, bơi qua sông về nước

Chiều 19/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng làm rõ vụ 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam. Theo đại tá Nơi, những người này khai bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ. Từ đó, nhóm người này bàn bạc vượt biên về Việt Nam. Hiện Công an tỉnh An Giang và các ngành chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, trước khi cho gia đình bảo lãnh về nhà. Thời gian gần đây, tình trạng bị lừa sang Campuchia lao động như trường hợp trên xảy ra rất nhiều trên cả nước. Đặc biệt tại các địa phương có đường biên giới chung với Campuchia, tình trạng này còn diễn biến phức tạp hơn.