Loại trừ việc công an phường liên quan vụ lộ clip "nóng" của nữ diễn viên

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 22:42 PM (GMT+7)

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu đã xác định được mạng xã hội phát tán sớm nhất clip "nóng" của hot girl V.T.A.T.

Hình ảnh clip "nóng" của nữ diễn viên được phát tan trên mạng xã hội

Chiều nay (21/6), tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc nữ diễn viên V.T.A.T. bị lộ clip "nóng" được cho là có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn của chị V.T.A.T, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời thu giữ điện thoại của những người liên quan để xác minh điều tra.

Công an xác định clip này được phát tán sớm nhất trên mạng là ở nhóm kín của mạng Telegram gồm 18.000 thành viên. Bước đầu xác định mối liên hệ giữa mạng Telegram, máy điện thoại của các cán bộ Công an phường Trung Hòa cũng như máy điện thoại của chị V.T.A.T. không liên quan đến nhóm kín Telegram này.

"Như thế, có thể loại trừ việc cán bộ, chiến sĩ công an phường liên quan đến vụ việc này", Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều, xác minh làm rõ vụ việc, truy tìm các đối tượng phát tán clip "nóng" của nữ diễn viên A.T. Tuy nhiên, mạng xã hội máy chủ đặt ở nước ngoài nên công việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

"Khi có kết quả vụ việc, công an sẽ cung cấp cụ thể cho các cơ quan báo chí", ông Trung nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, cuối tháng 5, dư luận xôn xao khi clip "nóng" của diễn viên A.T. (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) với bạn trai được lan truyền trên mạng internet.

Trao đổi với với báo chí, A.T. cho biết, 2 ngày trước khi đoạn clip "nóng" xuất hiện trên mạng, cô cùng nhóm bạn tụ tập tại nhà sau đó bị công an mời về trụ sở rồi giữ điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu.

Hiện tại lực lượng chức năng đang vào cuộc để làm rõ đối tượng nào đã phát tán clip "nóng" của diễn viên A.T. với bạn trai. Đồng thời, thông tin Công an phường thu giữ điện thoại của nữ diễn viên trước thời điểm clip bị phát tán cũng đang được điều tra, làm rõ.

