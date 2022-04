Lộ nguyên nhân vụ đi xe taxi, nổ súng vào nhóm người đứng bên đường

Thứ Bảy, ngày 09/04/2022 08:11 AM (GMT+7)

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố 4 đối tượng đi xe taxi, nổ súng vào nhóm người đứng bên đường làm 2 người bị thương.

4 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Bá Bằng (SN 1991 ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và đánh bạc. Bằng bị khởi tố để điều tra về các tội danh: Giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm.

2 đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 2000 ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998 ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị khởi tố tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987 ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị khởi tố để điều tra về tội danh che giấu tội phạm.

Đây được xác định là nhóm đối tượng trong vụ nổ súng tại địa bàn xã Khánh Hà, huyện Thường Tín làm 2 người bị thương.

Đối tượng Nguyễn Bá Bằng cùng khẩu súng các đối tượng sử dụng gây án.

Theo điều tra, do tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái trẻ phục vụ quán karaoke, nhóm của Bằng cùng một số đối tượng khác đang bỏ trốn, nảy sinh mâu thuẫn với nhóm “anh chị” ở khu vực xã Vĩnh Quỳnh, xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì.

Tối 2/4, cả nhóm tụ tập nhau ở một quán bia rồi kéo đi tìm đối thủ đang mâu thuẫn để giải quyết. Khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm Bằng, Phúc… di chuyển bằng xe taxi do Nguyễn Hữu Thọ điều khiển, đến đường thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, Thường Tín (Hà Nội).

Trông thấy N.V.T (SN 2002) và C.H.D (SN 2001) cùng trú tại huyện Thanh Trì cả nhóm dừng xe, và 1 đối tượng ngồi ở ghế phụ đã rút súng, bóp cò. Hậu quả, T. và D. bị thương ở vùng ngực, tay, cổ, mặt, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp cùng Công an huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác định được nhân thân các đối tượng và tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Biết bị cơ quan công an truy tìm, lần lượt các đối tượng Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Minh Hiếu đã ra đầu thú. Công an huyện Thường Tín đồng thời làm rõ và thực hiện bắt giữ Nguyễn Bá Bằng, Nguyễn Hữu Thọ. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng các đối tượng sử dụng gây án, cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

HIện vụ việc tiếp tục điều tra mở rộng.

