Lộ nguyên nhân nhóm “giang hồ” đập phá xe buýt ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 14:42 PM (GMT+7)

Do mâu thuẫn sau va chạm giao thông trước đó, nhóm giang hồ đã cầm hung khí đập phá xe buýt khiến nhiều người hoảng loạn.

Tin pháp luật Sự kiện:

Xe buýt bị đập phá gây hư hỏng.

Chiều 22/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét nhóm “giang hồ” cầm hung khí đập phá xe buýt ở phường Hiệp Bình Chánh vào trưa cùng ngày.

Làm việc với công an, tài xế xe buýt Quách I Rắc cho biết, trước đó có mâu thuẫn với 1 nhóm người do va chạm giao thông. Sau đó, xe buýt do Rắc điều khiển đã bị nhóm người lạ tấn công, đập phá, khiến nhiều người hoảng hốt.

Như đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 22/12, xe buýt chạy tuyến số 8 (BX Quận 8, ĐH Quốc gia TP.HCM) mang BKS: 51B - 23225 do tài xế Rắc điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh đi quận Thủ Đức.

Khi xe đang di chuyển đến khu vực Trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức, phường Hiệp Bình Chánh thì bị 1 nhóm khoảng 6 người đi xe máy chặn đường và mang hung khí đập vỡ toàn bộ phần kính xe.

Lúc này, trên xe có hơn 10 hành khách chứng kiến sự việc. HTX Quyết Thắng (đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 8) đã báo Công an Phường Hiệp Bình Chánh thụ lý giải quyết.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt trích xuất camera, truy bắt nhóm đối tượng gây ra sự việc trên.

