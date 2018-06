NÓNG: Đã bắt được nghi can giết tài xế dã man, cướp ô tô ở Hải Dương

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 08:05 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ một nam thanh niên bị tình nghi sát hại tài xế rồi cướp ô tô tại địa bàn huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Vũ Viết Tuân (ảnh nhỏ) khai nhận hành vi giết tài xế dã man ở địa bàn huyện Thanh Hà.

Sáng 12/6, đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Vũ Viết Tuân (30 tuổi, HKTT tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) để làm rõ vụ giết người, cướp taxi gây xôn xao dư luận tại huyện Thanh Hà.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11/8, Công an xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện tại xóm Mới, thôn Đoài, xã Hồng Lạc, có một nam thanh niên nằm sấp trên đường đã tử vong với nhiều dấu vết bất thường trên cơ thể. Bên cạnh nam thanh niên có một con dao bầu, một chùm chìa khóa, nghi vấn là án mạng.

Sau khi nhận tin, đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cảnh sát phát hiện trong người nạn nhân vẫn có điện thoại, tiền.

Ngoài ra, cảnh sát phát hiện 1 chiếc xe ô tô bỏ không nằm ở ven đường thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Cảnh sát nhận định, chiếc xe có liên quan đến nam thanh niên tử vong ở xã Hồng Việt.

Căn cứ tài liệu thu thập, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản nên tập trung xác minh, truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan điều tra xác định được nạn nhân là Dương Văn Hải (31 tuổi, ở tổ 62, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Anh Hải là lái xe taxi ở Quảng Ninh.

Xác minh từ phía hãng taxi cho thấy, tối 10/6, anh Hải đến công ty làm việc bình thường và công ty không điều động anh chở khách qua bộ đàm. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ án, anh Hải đón khách dọc đường từ Cẩm Đông (Cẩm Phả, Quảng Ninh) về Thanh Hà.

Từ thông tin ban đầu, Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng nghi vấn có liên quan là người Thanh Hà, đang làm việc tại Quảng Ninh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát. Tới chiều 11/6, cơ quan điều tra đã xác minh được đối tượng tình nghi gây ra vụ án là Vũ Viết Tuân nên bắt giữ để điều tra.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tại cơ quan điều tra, Tuân bước đầu khai nhận hành vi sát hại anh Dương Văn Hải.