Lộ án giết người từ tin báo tai nạn giao thông

Em đánh chết anh, gia đình giấu kín Theo Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ gần đây trên địa bàn cũng xảy ra vụ án mạng tương tự em giết anh ruột do mâu thuẫn nhưng người nhà thông báo nạn nhân tử vong do TNGT. Cụ thể, ngày 2/2, Đại uý Hoàng Quang Hưởng cùng đồng đội cũng nhận được tin báo về việc anh Đặng Hữu Thọ (SN 1978 ở khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) đi xe máy tự ngã dẫn tới tử vong. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có dấu vết của tội phạm, nhưng gia đình nạn nhân và một số giáo dân là thân nhân của gia đình nạn nhân kiên quyết ngăn cản không cho khám nghiệm tử thi. Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, cuối cùng gia đình đồng ý cho khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, dấu vết tại hiện trường và thi thể nạn nhân xác định đây không phải là một vụ TNGT, vì anh Thọ tử vong do chấn thương sọ não, cơ chế hình thành vết thương do vật tày gây nên. Điều tra mở rộng, người trong làng kể trước khi anh Thọ tử vong, có thấy tiếng cãi cọ giữa nạn nhân và em ruột là Đặng Trần Thi (SN 1986). Đấu tranh với Đặng Trần Thi, cuối cùng đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Thi đã đánh anh Thọ bất tỉnh, dẫn đến tử vong. Nhưng gia đình đã che giấu hiện trường, đồng tình nói dối anh Thọ tử vong do dắt xe máy qua đường bị TNGT...