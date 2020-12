Lính biên phòng đấu súng với tội phạm ma túy, phá án "khủng"

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhằm trấn áp, truy quét các đối tượng và tổ chức tội phạm, những năm qua, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã nhiều lần “ghi điểm” bằng những chuyên án lớn.

Lực lượng PCMT&TP BĐBP đấu tranh thắng lợi chuyên án 487L (9/2019), bắt 6 đối tượng, thu giữ 39 bánh heroin, 45kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hống phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn.

Đấu súng với tội phạm nơi phên dậu

Hơn 10 năm trước, tại điểm nóng tuyến vận chuyển ma tuý từ ngoại biên qua xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP đã lập kế hoạch 470 đánh bắt nhóm tội phạm ma túy có vũ trang.

Qua công tác trinh sát, nắm được đêm ngày 2/11/2009, nhóm tội phạm sẽ lợi dụng địa hình rừng núi vận chuyển ma túy từ Lào vượt biên giới qua địa bàn xã Chiềng Sơn đi vào nội địa. 15 trinh sát đặc nhiệm của Cục PCMT&TP và 10 trinh sát của BĐBP tỉnh Sơn La cùng 5 chó chiến đấu bố trí thành các tổ đánh chính, chặn đầu, khoá đuôi, đón lõng, các đài quan sát bí mật sử dụng ống nhòm đêm, lắp đặt phương tiện thu phát âm thanh cải trang vào vị trí phục sẵn (cách đường biên giới gần 1km).

Khi trời nhá nhem tối, đài quan sát kỹ thuật phát hiện 6 đối tượng khoác ba lô mang theo súng ngắn quân dụng và tiểu liên AK đi từ phía ngoại biên men theo đường suối vượt qua biên giới. Đợi chúng vào đến đội hình mật phục, chó chiến đấu được lệnh xông ra cùng trinh sát đặc nhiệm quật ngã, bắt tại chỗ 2 tên, các tên còn lại lợi dụng đêm tối vừa lẩn trốn vừa nổ súng bắn thẳng vào đội hình mật phục nhằm thoát về bên kia biên giới. 2 đối tượng bị bắt tại trận là Vàng A Dênh (20 tuổi) và Lý A Đùa (17 tuổi, đều trú tại bản Muống, khu Huổi Hiềng, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) cùng với một súng K54, một súng AK, 13 viên đạn, 24 bánh heroin và 398 viên ma tuý tổng hợp…

Cục PCMT&TP BĐBP đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/1/2005 – 28/1/2015)

Liên tiếp lập công

Hai năm sau, tại Điện Biên, trong chuyên án 053LV, ngày 20/10/2011, Cục PCMT&TP chủ trì phối hợp với Biên phòng tỉnh và Công an Phong Sa Lỳ (Lào) giăng mẻ lưới thành công. Kết quả, 2 đối tượng người Lào đã bị tóm gọn cùng hơn 41kg ma túy, 4 súng quân dụng, 31 viên đạn, 1 lựu đạn, 25 cây vàng, 4 kg bạc trắng, 6 kg đồng đen, 120 triệu kíp Lào.

Tháng 10/2012, phá chuyên án 209LV, Cục PCMT&TP và lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 117kg heroin, 2 súng kíp, 2 quả lựu đạn, 11.800 USD và 19 triệu Kíp Lào. Trước đó, tháng 4/2012, các trinh sát Biên phòng thiện chiến đã phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phá liên tiếp 2 chuyên án 432 - 433LV, bắt 4 đối tượng (trong đó có đối tượng Xiêng Phênh trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Vũ Xuân Trường và một số đối tượng người Lào cầm đầu, mới được ra tù), thu giữ hơn 13kg heroin và 1 tấn cần sa.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, động viên Trung úy Trần Hữu Chiến, Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Sơn Hồng, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, tháng 11/2020.

Đặc biệt, ngày 30/4/2013, 20 lực lượng đặc nhiệm của Cục PCMT&TP gồm 20 trinh sát phối hợp với Biên phòng Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên và Công an tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) đã tấn công triệt phá cơ sở chế ép ma túy với số lượng lớn. Các đối tượng trong chuyên án này đều rất manh động và “găm” nhiều vũ khí nóng. 5 đối tượng trong ổ nhóm này bị bắt tại trận cùng 75 bánh heroin, 28kg thuốc nổ, 672 kíp nổ, 5 khẩu súng cùng gần 2.000 viên đạn các loại. Cùng với đó, hàng loạt thiết bị dùng để chế ép ma túy cũng bị thu giữ...

Triệt phá nhiều loại tội phạm

Không chỉ ngăn chặn thành công những kẻ reo rắc “cái chết trắng”, Cục PCMT&TP BĐBP còn triệt phá hàng loạt vụ án thuộc các lĩnh vực khác như buôn lậu, mua bán người, vận chuyển trái phép pháo nổ…

BĐBP tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại Việt Nam.

Điển hình như chuyên án 005A đấu tranh chống buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Một số đối tượng đầu lậu lợi dụng tàu liên vận từ Hà Nội đi Trung Quốc để vận chuyển hàng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Sau một thời gian lập chuyên án, đầu tháng 11/2018, tại ga Yên Viên, lực lượng của Cục PCMT&TP gồm cán bộ các phòng nghiệp vụ, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 5 container chứa khoảng 150 tấn hàng nhái, hàng giả gắn nhãn mác hàng Việt Nam và một số hãng sản xuất hàng hóa nổi tiếng của nước ngoài. Ước tính trị giá lô hàng gần 30 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10/2018, tại khu vực cột mốc 941 thuộc xã Đại Sơn (Phục Hòa, Cao Bằng) Đoàn đặc nhiệm miền Bắc đã bắt giữ đối tượng Đàm Diệu Phi (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) đang vận chuyển 2,5 tấn pháo nổ từ Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Cũng tại Cao Bằng, vào tháng 2/2016, lực lượng Biên phòng bắt giữ 3 xe ô tô đang vận chuyển 238 kiện lá thuốc lá không có giấy tờ sang Trung Quốc tiêu thụ. Mở rộng điều tra, phát hiện tiếp 163 kiện lá thuốc lá trong kho chứa hàng của một đối tượng, tổng trọng lượng lô hàng này hơn 20 tấn.

BĐBP Việt Nam tiếp nhận nạn nhân phụ nữ và trẻ em bị lừa bán qua biên giới do Công an Biên phòng Trung Quốc trao trả.

Tháng 7/2017, tại vùng biển Quảng Ninh, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc phát hiện tàu HP 3599 do Nguyễn Duy Tân làm thuyền trưởng đang vận chuyển 1.576 tấn than, 222 tấn phân đạm không có giấy tờ hàng hóa, đã tham mưu xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ số hàng. Ở phía Nam, ngày 23/11/2016, tại khu vực kênh Hậu Nghĩa, xã Thái Bình Trung (Vĩnh Hưng, Long An), Đoàn Đặc nhiệm miền Nam bắt giữ ô tô BKS 62C-05390 do Nguyễn Văn Chinh điều khiển vận chuyển 877kg gỗ Trắc không có giấy tờ hàng hóa, mở rộng phạm vi kiểm tra phát hiện điểm tập kết gần Mốc 200, thu giữ tiếp hơn 3,7 tấn gỗ Trắc…

Trong 10 năm (2009-2019), trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma túy và các tội phạm khác, đã có 17 cán bộ, chiến sĩ của Cục PCMT&TP và các lực lượng khác của BĐBP hy sinh và bị thương (trong đó có 4 đồng chí hy sinh). Với những thành tích đã đạt được, Cục PCMT&TP BĐBP đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và các bộ, ban, ngành tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Quân công, Cờ thi đua, Bằng khen… Trên 300 lượt tập thể, cán bộ chiến sỹ của Cục được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh tặng Huân chương, Bằng khen, Thư khen về thành tích đấu tranh PCMT&TP.

Lực lượng PCMT&TP BĐBP phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu qua tuyến biên giới Tây Nam.

Bộ Tư lệnh BĐBP trao khen thưởng thành tích đấu tranh chống tội phạm cho lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Việt Nam và lực lượng phòng, chống ma túy, Bộ An ninh Lào, tháng 4/2017.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của BĐBP năm 2020.

