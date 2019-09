Lãnh 2 năm 6 tháng tù vì rủ thiếu nữ 15 tuổi "ăn trái cấm"

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 09:30 AM (GMT+7)

Quen thiếu nữ 15 tuổi qua mạng xã hội, thanh niên đến phòng trọ chơi rồi quan hệ tình dục.

Ngày 11-9, TAND quận 12 xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thanh An (SN 1995, TP HCM) hai năm sáu tháng tù về tội giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2018, thông qua mạng xã hội Zalo, An quen biết với cháu NTTD (SN 2003) và nảy sinh tình cảm.

Chiều 16-8-2018, An điều khiển xe máy đến phòng trọ của D. (quận 12) chơi. Đến nơi, thấy D. đang giữ em nên cả hai ngồi trong phòng nói chuyện. Sau đó, An rủ D. lên gác rồi quan hệ tình dục. Sự việc bị bố mẹ D. phát hiện và trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận hành vi phạm tội.