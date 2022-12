Lạng Sơn: Khởi tố hai đối tượng mua bán bé gái làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Ngày 30/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 nam thanh niên để điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn mua bán người trong nội địa, đặc biệt có bị hại dưới 16 tuổi.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng công an đã tập trung xác minh, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Khải (sinh năm 1998, trú tại thôn Hố Vắt, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Văn Nhiên, sinh (năm 1994, trú tại thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng Hoàng Văn Khải (trái) và Lộc Văn Nhiên. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ vào ngày 13/12, Hoàng Văn Khải đã gặp cháu H (sinh năm 2007, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và hứa hẹn tìm việc làm với mức lương cao để dụ dỗ bị hại, đưa lên quán Karaoke “Nhím Sù”, có địa chỉ tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Lộc Văn Nhiên làm chủ cơ sở.

Tại đây, Nhiên trả cho Khải 22 triệu đồng để mua cháu H. về làm nhân viên phục vụ trong quán. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng truy nã Chu Văn Nhẫn (sinh năm 1991, trú tại thôn Pò Lạn, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/2, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Chu Văn Nhẫn đã lợi dụng mối quan hệ họ hàng thân thiết với anh Lương Văn Ninh (sinh năm 1984, trú tại thôn 6, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định) để hỏi mượn xe mô tô Honda Airblade đến Trung tâm Y tế huyện Tràng Định test COVID-19, kèm theo giấy tờ xe để xuất trình nếu bị lực lượng Công an kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng đã đem chiếc xe cùng giấy tờ đi bán lấy 15 triệu đồng rồi sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân về sự việc trên, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tràng Định đã khởi tố và ra quyết định truy nã bị can đối với Chu Văn Nhẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/12, Công an huyện Tràng Định đã phát hiện, bắt giữ Chu Văn Nhẫn đang lẩn trốn tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện, đối tượng đã được di lý về địa phương để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

