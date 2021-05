Lần theo dấu vết "siêu trộm" chuyên đột nhập tiệm vàng: Vỏ bọc hoàn hảo bị bóc gỡ

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021 16:00 PM (GMT+7)

Khi lần theo dấu vết "siêu trộm", các trinh sát hết sức bất ngờ bởi ngoài việc có nhân thân rất tốt tại địa phương, người này chăm chỉ làm ăn và có thu nhập khá cao từ nhiều công việc khác nhau. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, giữa anh ta và tên "siêu trộm" kia có vẻ như không hề liên quan đến nhau.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do số tài sản bị mất rất lớn nên lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các Cục nghiệp vụ, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Ngoài vụ trộm cắp gần 300 cây vàng tại TP.Lai Châu, Nguyễn Văn Năm bị Công an các tỉnh, thành phố di lý về các địa phương để điều tra những vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng trên địa bàn. Cụ thể, rạng sáng 19-7-2018, Nam đột nhập tiệm vàng Kim Quang (P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) lấy cắp khoảng 100 lượng vàng (trị giá hơn 3 tỷ đồng). Tối 27-9-2018, gã trộm của tiệm vàng Hạnh (TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) 50 lượng vàng (trị giá gần 1,5 tỷ đồng). Đêm 8-10-2018, y trèo vào tiệm vàng Mai Chung (TP.Lạng Sơn) lấy khoảng 50 lượng vàng... Tất cả số vàng trộm được, Năm không bao giờ bán trong nước mà vượt biên sang Trung Quốc (nơi mẹ hắn đang sinh sống) để bán. Chính vì vậy, công an các địa phương không truy tìm được tang vật.

Từ nhà kinh doanh thành đạt...

Trước sự "biến mất" bất ngờ của thủ phạm khi truy vết gã, Cục CSHS và Công an tỉnh Lai Châu cử hàng trăm trinh sát tập trung rà soát hàng trăm đối tượng tình nghi, có tiền án, tiền sự, bất minh về thời gian, tài chính. Do nhận định đối tượng là người ngoại tỉnh đến gây án nên khi có bất cứ thông tin gì, các thành viên Ban chuyên án đều không quản ngại giờ giấc, lập tức lên đường ngay. Có khi vào tận các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng để xác minh.

Tổng hợp các nguồn tin trinh sát, ngày 10-12-2018, Ban chuyên án nắm được một thông tin quý giá. Đó là nhiều khả năng đối tượng gây án đang lẩn trốn tại thị trấn Nghĩa Lộ (H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Một tổ công tác lập tức lên đường. Đối tượng tình nghi được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, ngụ P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội; tạm trú xã Long Vai, H.Văn Chấn), làm các nghề: MC đám cưới, cho thuê bát đĩa, phông bạt, kinh doanh điện thoại di động tại thị trấn Nghĩa Lộ. Hùng có kinh tế khá giả, nhân thân rất tốt tại địa phương. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, giữa Hùng và tên "siêu trộm" kia có vẻ không liên quan đến nhau.

Các trinh sát áp dụng đủ mọi biện pháp nghiệp vụ, hóa trang, bám sát Hùng để tìm hiểu quy luật sinh hoạt và quan hệ xã hội của anh ta. Sau thời gian theo dõi, một số điểm bất thường lộ ra. Hùng có phạm vi hoạt động lớn, quan hệ rộng, có bất minh về kinh tế, ăn chơi, cờ bạc, đặc biệt là hay đi vũ trường, cứ khoảng một tháng lại vắng mặt tại địa phương từ 5 đến 7 ngày. Mặc dù đối tượng có thu nhập cao từ việc kinh doanh, nhưng nguồn thu lại không đủ để ăn chơi trác táng. Hùng có thể đón bạn bè từ các nơi đến ăn chơi một đêm hết cả trăm triệu đồng, đánh bạc thua 200 - 300 triệu đồng/đêm. Mỗi tuần, gã tốn khoảng 400 - 500 triệu đồng cho những cuộc ăn chơi như thế.

Tiệm vàng Mai Chung (TP.Lạng Sơn) cũng bị "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm "ẵm" 50 lượng vàng

Căn cứ những biểu hiện bất thường về tiêu xài của đối tượng cùng các tài liệu trinh sát thu thập được, Ban chuyên án nhận định, khả năng rất cao Nguyễn Mạnh Hùng là kẻ đã gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Tuấn Tuyền. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng khẳng định chính Hùng là thủ phạm gây án, Ban chuyên án quyết định "cất vó”.

Đúng 10 giờ ngày 20-12-2018, Hùng rời nhà bằng ôtô đến một nhà hàng, tụ tập bạn bè ăn uống. Ngay sau khi hắn vừa xuất phát, một tổ trinh sát lập tức bám theo. Các lực lượng tham gia phá án gồm Cục CSHS, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu và Công an TX.Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) phối hợp chặt chẽ với nhau, không để lộ bất cứ chi tiết nào khiến đối tượng nghi ngờ. Sau khi bắt gọn đối tượng, Ban chuyên án lập tức đưa gã về Hà Nội để đấu tranh. Từ đây, một chi tiết vô cùng bất ngờ được phát hiện.

Đến tên tội phạm mang 4 lệnh truy nã

Khi đối tượng xuất trình giấy CMND tên Nguyễn Mạnh Hùng, qua tra cứu hồ sơ, cơ quan điều tra xác định giấy CMND này là giả. Gửi thông tin tới công an các tỉnh, thành phố để xác minh đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh được biết, y tên Nguyễn Văn Năm (SN 1987, ngụ xã Xuân Lai, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú bản Noong Phai, xã Phúc Sơn, H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Hình Nguyễn Văn Năm bị camera của các tiệm vàng ghi lại

Nguyễn Văn Năm có 1 tiền án và 4 lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2010, sau khi chấp hành xong án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, y tiếp tục gây án. Quá trình trốn truy nã, Năm làm giả và sử dụng giấy CMND mang tên khác. Thời điểm bị bắt, hắn đang sống cùng người vợ thứ hai, mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ôtô tự lái và nuôi gà chọi tại Yên Bái.

Với hồ sơ của Nguyễn Văn Năm, nhân thân của y không "đẹp" như những gì hắn đã tạo dựng tại Yên Bái. Công tác đấu tranh, lấy lời khai ban đầu rất khó khăn, bởi y rất tinh ranh, lọc lõi, nhất quyết không thừa nhận hành vi trộm cắp tại tiệm vàng Tuấn Tuyền. Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định việc tạo dựng bằng chứng ngoại phạm của Nguyễn Văn Năm, khiến hắn không thể tiếp tục chối tội được nữa.

"Siêu trộm" Nguyễn Văn Năm

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Năm khai nhận: Từ ngày 30-11-2018, hắn đón xe khách từ TX.Nghĩa Lộ đến Lai Châu, rồi chuyển xe khách tới tỉnh Điện Biên, tìm các tiệm vàng sơ hở để trộm cắp tài sản, nhưng không thực hiện được. Ngày 3-12-2018, Năm đi xe khách ngược về Lai Châu, thuê nhà nghỉ lưu trú. Tại đây, Năm thuê xe ôm đi quan sát các tiệm vàng và nhận thấy tiệm vàng Tuấn Tuyền dễ đột nhập nhất. Đêm 5-12, rạng sáng 6-12-2018, Năm đột nhập tiệm vàng Tuấn Tuyền bằng cách dùng tuốc-nơ-vít cạy ô thoáng trên cửa sổ để chui vào, lấy nhiều tài sản giá trị lớn.

Sau khi gây án, Năm bắt taxi đến Lào Cai rồi tiếp tục bắt taxi về Nội Bài (Hà Nội) để tới Quảng Ninh, sau đó xuất cảnh trái phép sang Quảng Đông (Trung Quốc), bán toàn bộ số vàng trộm được, với giá trị quy đổi là hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này gã đem tiêu xài, trả nợ, đánh bạc và đưa cho đàn em mở tiệm cầm đồ.

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra còn làm rõ, Nguyễn Văn Năm đã gây ra 24 vụ trộm cắp các tiệm vàng ở 12 tỉnh, thành phố trong cả nước, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban chuyên án cũng phối hợp với Cục CSHS, Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái củng cố tài liệu, chứng cứ và bắt giam, khởi tố hơn 20 chủ tiệm vàng ở TX.Nghĩa Lộ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Bắc Ninh, ngay từ nhỏ, Năm đã nổi danh là đối tượng chuyên trộm cắp, cờ bạc. Hắn có thể mở bất cứ khóa nào, kể cả khóa chống trộm chỉ trong vòng chưa đến 10 giây. Lớn lên, Năm trượt dài theo con đường trộm cắp, cờ bạc. Hắn không ngờ dù thủ đoạn của mình vô cùng tinh vi, cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-vo-boc-hoan-hao-bi-boc-go_110887.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ky-cuoi-vo-boc-hoan-hao-bi-boc-go_110887.html