"Làm luật" để xe quá tải thông chốt, 4 cán bộ trạm thu phí bị khởi tố

Thứ Hai, ngày 04/04/2022 08:59 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 4/4, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Các đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên); Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái) và Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an huyện Văn Yên nhận thông tin phản ánh của một số người dân về một số đối tượng là cán bộ, đang công tác tại trạm thu phí IC14, có địa chỉ tại thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) trong thời gian qua nhận tiền để cho xe quá tải, quá khổ vào cao tốc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên thi hành quyết định khởi tố bị can đối với một trong 4 đối tượng.

Từ thông tin trên, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Quá trình theo dõi, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã có những tài liệu, chứng cứ và triệu tập một số bị hại là xe tải và triệu tập một số đối tượng lên làm việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã tiến hành khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 4 đối tượng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

