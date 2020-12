Lai lịch bất hảo của Tèo "72 mụt ruồi" vụ nhóm người Bình Dương bị đuổi chém ở An Giang

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Huỳnh Văn Tèo - biệt danh Tèo "72 mụt ruồi" - từng bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến hàng loạt vụ án khi còn ở tuổi vị thành niên.

Huỳnh Văn Tèo (tự Tèo "72 mụt ruồi", SN 1983; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) từng liên quan đến nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản của người khác ở địa phương. Thế nhưng, do vào thời điểm đó, Tèo còn ở tuổi vị thành niên nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự mà để gia đình quản lý, giáo dục.

Tèo "72 mụt ruồi" từng bị bắt vào năm 2015 do liên quan vụ bắt người trái pháp luật. Ảnh tư liệu

Cách nay khoảng 5 năm, Tèo được biết đến là kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm và hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen" ở địa phương. "Thành tích" nổi cộm nhất của Tèo là hoạt động cho vay nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật.

Vào ngày 19-10-2015, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân triệt xóa băng nhóm do Tèo “72 mụt ruồi" cầm đầu cùng với 2 đồng bọn do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ngay sau đó, Tèo bị TAND tỉnh An Giang kết án gần 1 năm tù.

Đến tháng 7-2016, Tèo “72 mụt ruồi" được trả tự do nhưng đã rời quê đến xứ khác tiếp tục tìm địa bàn "làm ăn". Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Tèo quay trở về địa bàn tỉnh An Giang sinh sống.

Chiếc ôtô của nhóm người từ Bình Dương đến thị trấn Núi Sập dự tiệc cưới bị tấn công gây hư hỏng nặng. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Mới đây, vào ngày 5-12, sau khi hay tin đàn em thân tín của mình được giao "phụ trách địa bàn" huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị nhóm người từ Bình Dương chém bất tỉnh do mâu thuẫn tại tiệc cưới ở thị trấn Núi Sập, Tèo "72 mụt ruồi" liền gọi điện yêu cầu đàn em chặn chiếc ôtô chở nhóm người này để trả thù.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Tèo đứng trên cầu Rạch Gòi Lớn ở phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên quan sát đàn em của mình hành động từ xa. Tuy nhiên, hình ảnh của "đại ca giang hồ" này đã bị camera an ninh ghi lại được. Sau khi gây án, Tèo cùng cả nhóm lên xe máy tẩu thoát và trốn khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Ngay sau khi tấn công gây thương tích cho nhóm người trên chiếc ôtô, nhóm của Tèo lên xe máy tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 5-12, Bùi Quốc Quân (SN 1989; ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển ôtô 16 chỗ chở theo 9 thanh niên khác từ Bình Dương đến khu vực thị trấn Núi Sập dự đám cưới người bạn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1986, cùng ngụ tại thị trấn Núi Sập).

Sau đó, Quân điều khiển ôtô chở cả nhóm đến khu vực ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, 2 nhóm sử dụng dao tự chế (mã tấu) và súng (chưa xác định được loại gì). Hậu quả, Triết bị chém vào đầu, còn Tân bị chém 2 nhát vào người, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Nhóm người Bình Dương bị thương tích đầy mình và đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Sau vụ hỗn chiến, nhóm Chiến lên ôtô 16 chỗ về lại Bình Dương. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 91 đoạn qua phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bị 10 đối tượng do Tèo "72 mụt ruồi" cầm đầu chặn đường, đập bể kính và dùng dao, mã tấu tấn công làm 6 người trong ôtô bị thương.

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990; ngụ huyện Thoại Sơn) và ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng thuộc nhóm của Thiện, gồm: Phạm Phước Lắm, Phạm Cao Đặng, Võ Thanh Sơn, A Bên, Nguyễn Tú Anh. Các đối tượng bị thương tích đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang là Quân, Chiến, Võ Quốc Hải, Dương Hoài Sĩ và Nguyễn Minh Trí cũng được giám sát chặt chẽ. Riêng Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên thì đang tập trung truy tìm số đối tượng chặn xe, đập phá và chém người trên chiếc 16 chỗ do Tèo "72 mụt ruồi" cầm đầu vì tất cả đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

