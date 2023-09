Kỳ án thi thể trong bể nước (Kỳ 1): Buổi trưa ám ảnh của người con trai nạn nhân

Dấu vết "lạ" tại hiện trường

Một ngày trưa tháng 4/2021, điện thoại phòng trực ban Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) kêu lên liên hồi. Khi cán bộ nhấc máy, từ đầu dây bên kia vọng lên giọng nói đầy run rẩy trình báo việc phát hiện một thi thể trong bể nước sinh hoạt.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Lào Cai để phối hợp giải quyết. Nạn nhân được xác định là bà V.T.C. (SN 1956, trú tại bản Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai).

Theo lời anh Vàng Văn Quang (SN 1978, con trai bà C.), trưa 2/4/2021, như mọi ngày anh trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa về tới nhà, anh thấy đứa con út đang nằm ngủ say, trong khi mẹ anh là bà C. thì vắng mặt. Anh Quang vội tìm và gọi xung quanh nhà nhưng không thấy mẹ. Lúc đầu anh chỉ nghĩ chắc mẹ mình chạy qua nhà ai đó có việc gấp rồi sẽ quay về ngay.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà C.

Sau đó, anh Quang tiến tới khu vực bể nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện thi thể mẹ mình đang nổi lập lờ. Quá hoảng sợ, người đàn ông này vội vàng thông báo vụ việc tới người thân và cơ quan công an.

Ban đầu, người thân nạn nhân đều nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn, có thể bà C. không may trượt chân ngã vào bể nước dẫn tới tử vong thương tâm.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi của cơ quan chức năng lại cho ra kết quả ngược lại.

Cụ thể, phía sau đầu nạn nhân xuất hiện vết thương gây gãy đốt sống cổ. Cơ chế hình thành thương tích này được gây ra bởi vật tày, cứng. Bên cạnh đó, đồ đạc trong nhà nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi. Người nhà thông tin thêm, trong tủ cá nhân của bà C. phát hiện bị mất hơn 13 triệu đồng.

Liên kết các dấu vết thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Truy vết kẻ thủ ác

Khó khăn đầu tiên mà cơ quan điều tra phải đối mặt là vụ án không có nhân chứng. Mọi dấu vết ghi nhận được tại hiện trường đều rất mơ hồ. Mặt khác, nạn nhân ít ra khỏi nhà, không có mâu thuẫn với bất cứ ai.

Rất nhiều giả thiết được lực lượng chức năng đặt ra để sàng lọc, truy tìm kẻ thủ ác. Những đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn bị công an đưa vào tầm ngắm để xác minh thông tin.

Với quyết tâm phá án cao độ, các cán bộ điều tra tỉ mỉ, cẩn thận xem xét, đánh giá các dấu vết thu được dù là nhỏ nhất.

Cơ quan điều tra đặc biệt chú ý tới chi tiết, chiếc túi nhỏ đựng tiền được bà C. cất giữ rất cẩn thận lại bị nghi phạm dễ dàng phát hiện và cướp đi. Từ đây, công an nhận định, khả năng nghi phạm là người quen biết với nạn nhân là rất cao.

Trong quá trình phối hợp với cơ quan chức năng, người thân nạn nhân đã cung cấp một thông tin đặc biệt quan trọng. Cụ thể, trước đó không lâu gia đình đã thuê một thanh niên ở Sa Pa tới nhà để khoan đá. Người này đã ăn nghỉ tại nhà bà C. nhiều ngày cho đến khi hoàn thành công việc.

Điều đáng nói, vị trí đối tượng này nằm nghỉ lại ở sát chiếc tủ nơi nạn nhân cất tiền. Vào ngày cuối, bà C. cũng vào mở tủ lấy tiền trả tiền công cho anh ta.

Từ những thông tin trên, gã thợ làm đá được xác định là nghi can số 1 gây ra vụ án. Tuy vậy, khó khăn nằm ở chỗ, tất cả mọi người trong gia đình bà C. đều không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể hay lưu số điện thoại của đối tượng này. Khi trả tiền công xong, người này cũng rời khỏi địa phương. Chính vì vậy việc truy tìm nghi phạm này lại rơi vào tình trạng "mò kim đáy bể"…

(Còn tiếp)

