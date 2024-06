Kịp thời ngăn chặn hai đối tượng mang theo 12 vỏ chai bia đi trả thù

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội liên tục diễn ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm đi gây rối trật tự công cộng, có hành vi vi phạm pháp luật.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 đối tượng mang theo vỏ chai bia chuẩn bị đi đánh nhau

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch theo chuyên đề phòng chống tội phạm về vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng phù hợp với tình hình đặc điểm của địa bàn. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với Công an 11 phường triển khai phương án tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm đường phố, khép kín địa bàn. Các tổ công tác thực hiện tuần tra khép kín từ 0h đến 4h sáng hàng ngày nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội tại các tuyến phố trên địa bàn.

Rạng sáng 18-6, thực hiện kế hoạch tuần tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an các phường đã phát hiện 2 đối tượng mang theo 12 vỏ chai bia định đi trả thù.

Cụ thể, vào 1h45 cùng ngày, khi đang tuần tra tại đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, tổ công tác của Công an quận đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao trên đường. Nghi vấn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tổ công tác đã kịp thời chặn giữ. Bước đầu, hai nam thanh niên trình bày đang mang theo vỏ chai bia đi trả thù, do hôm trước các đối tượng cũng bị ném chai bia vào người. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Thượng Đình để làm rõ.

Bước đầu, danh tính 2 đối tượng được xác định là H.N.P (SN 2008, trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đ.N.T (SN 2007, quê quán Thanh Hoá, hiện ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Công an quận Thanh Xuân đã giao Công an phường Thượng Đình lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Công an quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn trên không gian mạng và thực tế địa bàn. Cùng với đó, lực lượng hình sự kết hợp tuần tra đêm trên các tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các trường hợp thanh thiếu niên hư, mang hung khí nguy hiểm đi gây rối sẽ xử lý nghiêm để tạo tính răn đe, vì sự bình yên của người dân trên địa bàn Thủ đô.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, tăng cường trong quản lý các hoạt động của con cái, không giao xe mô tô cho các con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở để các con không tham gia các hội nhóm xấu trên mạng xã hội, bị bạn xấu rủ rê tụ tập đua xe, đi gây rối trật tự công cộng...

