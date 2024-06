Đâm chết hàng xóm vì "bỗng dưng" bị chửi

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hồ Ngọc Sao (SN 1986) và Nguyễn Văn Thế (SN 1994), cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi giết người.