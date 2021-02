Kinh hoàng cả chục côn đồ truy sát đối thủ gây hoảng loạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 17:09 PM (GMT+7)

Cả chục côn đồ cầm hung khí chạy xe máy dàn hàng trên đường khiến nhiều người hoảng sợ, trong đó có 1 xe máy chở 3 đối tượng chạy lấn tuyến gây tai nạn khiến 1 cán bộ công an huyện Đất Đỏ tử vong.

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng, khiến 1 cán bộ công an huyện Đất Đỏ tử vong.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Trung Hòa (SN 2002, ngụ huyện Đất Đỏ), khoảng 19 giờ ngày 29-1, nhóm của Nguyễn Hậu Trường Giang (SN 2006) gồm Trần Nguyễn Nhật Đang (SN 2006), Nguyễn Thanh Hưng (SN 2004), Trần Văn Hùng (SN 2007), Ngô Hoàng Trường (SN 1999) và Nguyễn Duy Phong (SN 2004) chạy xe qua thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để nhờ Phạm Đăng Thắng (SN 2006) rủ thêm người tìm đánh nhóm của Hòa.

Trên đường đi, Giang gọi cho 3 đối tượng khác rủ thêm bạn đi hỗ trợ. Cả nhóm thống nhất chia làm 5 nhóm nhỏ đi đến tập trung tại Trường THCS Minh Đạm, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn do bọn côn đồ gây ra, khiến một cán bộ công an huyện Đất Đỏ tử vong

Trong đó, nhóm 1 đi đến vòng xoay đèo Nước Ngọt, huyện Long Điền thì dừng lại lấy vũ khí tự chế gồm 2 cây ba chĩa và 3 dao phóng cất giấu tại bụi cây ven đường. Các nhóm còn lại chia thành nhiều xe đi các hướng khác nhau.

Sau khi tập hợp đủ, Giang cùng với Đang và Thắng đến quán cà phê để nói chuyện với Hòa nhưng không thành, nên đi về báo cho cả nhóm biết. Sau đó, cả nhóm cầm theo hung khí đến quán cà phê, thấy vậy nhóm Hòa bỏ chạy.

Nhóm của Giang điều khiển xe chạy dàn hàng ngang trên đường, đi lòng vòng các tuyến đường để tìm đánh nhóm Hòa. Quá trình đi bọn chúng gây ra 2 vụ tai nạn giao thông.

Vụ thứ nhất, tại tuyến đường Bùi Công Minh, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, nhóm đối tượng cầm hung khí đi dàn hàng gây hoảng sợ khiến 3 người đi đường tự đâm vào ôtô.

Vụ thứ 2 xảy ra khoảng 20 giờ 56 ngày 29-1, tại đường Lê Lai, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Vào thời điểm trên, Vũ Quang Dũng (SN 2006) điều khiển xe máy, phía sau chở theo Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Thành Trung (cùng SN 2006) vượt lấn tuyến, gây tai nạn giao thông với xe máy do anh P.N.T (SN 1995, cán bộ Công an huyện Đất Đỏ) đang điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

