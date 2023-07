Kinh hãi 28 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn làm loạn đường phố

Ngày 12-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 23 thanh, thiếu niên về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm thanh, thiếu niên liên quan tới vụ việc làm loạn đường phố

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 23-4, Hoàng Minh Quân (SN 2004; ngụ xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn); Trần Ngọc Đ. (SN 2006, ngụ xã Chất Bình, huyện Kim Sơn) đã rủ 28 người (có độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi, trong đó có 25 người huyện Kim Sơn, 3 người huyện Yên Khánh) điều khiển 14 xe máy, mang theo hung khí như dao phóng lợn, đinh ba, vỏ chai bia... đến địa bàn TP Ninh Bình và huyện Yên Khánh.

Quá trình di chuyển trên đường, nhóm thanh, thiếu niên này đi xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh đèn điều khiển giao thông, hò hét gây mất trật tự công cộng, đồng thời sử dụng dao phóng lợn và đinh ba đâm vào người tham gia giao thông, sử dụng vỏ chai bia ném vào người đi đường.

Hậu quả, một số người bị thương ngã xuống đường và gây hư hỏng một số phương tiện giao thông.

Công an làm việc với một số thanh, thiếu niên

Sau một thời gian điều tra, truy xét, ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối 23 người.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

