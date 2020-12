Khuyên can vợ chồng con gái cãi nhau, mẹ vợ bị con rể đánh tử vong

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 14:53 PM (GMT+7)

Nghe tiếng vợ chồng con gái cãi nhau, bà Néang Srây sang khuyên can thì bị con rể dùng xẻng đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Chau Done tại cơ quan điều tra. Ảnh C.A

Sáng 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, nơi đây đang tạm giữ hình sự Chau Done (SN 1971, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/11, Chau Done và vợ cãi nhau. Nghe vợ chồng con gái lớn tiếng, bà Néang Srây (SN 1947, mẹ vợ Chau Done) từ nhà mình đi sang la rầy, khuyên can hai vợ chồng Chau Done.

Đến khoảng 20h cùng ngày, vợ chồng Chau Done tiếp tục cãi nhau, bà Srây đi qua một lần nữa để khuyên can.

Trong lúc bực tức, Chau Done lấy cây xẻng đánh vợ ngất xỉu, rồi tiếp tục dùng xẻng đánh vào đầu bà Srây. Sau đó, Chau Done cầm xẻng bỏ đi.

Bà Srây được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ cho biết người phụ nữ không qua khỏi nên gia đình đã xin đưa nạn nhân về nhà. Trên đường về thì bà Srây tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khuyen-can-vo-chong-con-gai-cai-nhau-me-vo-bi-con-re-danh-tu-vong-d4...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khuyen-can-vo-chong-con-gai-cai-nhau-me-vo-bi-con-re-danh-tu-vong-d487709.html