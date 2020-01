Can ngăn chồng đánh con trai, người vợ bị đâm tử vong trưa mùng 1 Tết

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 10:15 AM (GMT+7)

Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người phụ nữ tử vong.

Võ Thanh Phong tại cơ quan Công an

Ngày 25/1, Cơ quan chức năng Công an huyện Châu Đức đã bàn giao Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong).

Theo Công an huyện Châu Đức, trưa cùng ngày (25/1 - mùng 1 Tết), Phong đi chúc Tết hàng xóm trở về nhà, do không có chìa khoá để vào nhà nên gọi cho con trai mang chìa khoá về mở cửa. Khi con ruột đang mở cửa, Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém.

Chị Liên thấy thế nên chạy theo can ngăn chồng mình. Khi đuổi kịp, chị Liên ôm Phong lại thì bị đối tượng dùng dao đâm ngược về phía sau trúng vào vùng bụng, nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ chảy nhiều máu, Phong cùng người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng chị Liên đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Phong đã đến đồn Công an đầu thú về hành vi giết người của mình.

Công an huyện Châu Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Tại cơ quan công an, bước đầu Phong đã khai nhận hành vi phạm tội.

