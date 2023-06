Không biết đã mua dâm người dưới 18 tuổi, có bị xử lý hình sự?

Lãnh án vì mua dâm người dưới 18 tuổi Ngày 9-9-2020, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt An Seong Hyeon (sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc) một năm sáu tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo về nước sau khi chấp hành xong án tù. Theo hồ sơ, tối 31-10-2019, do cần tiền tiêu xài nên THV (sinh ngày 3-8-2003, trú quận Sơn Trà) sử dụng điện thoại di động truy cập vào một ứng dụng trò chuyện dành cho người Hàn Quốc trên điện thoại di động để tìm người nước ngoài mua dâm. An Seong Hyeon và V thỏa thuận việc mua bán dâm giá hai triệu đồng. Tuy nhiên sau khi quan hệ tình dục, hai người nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tiền nong. V. la hét và lấy dao tự cứa vào tay trái chảy máu rồi gọi điện báo công an. TÂM AN