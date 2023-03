Khởi tố vụ mẹ kế đánh con chồng với hơn 20 vết bầm trên cơ thể

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời, công an đang tiếp tục làm việc để có đủ cơ sở khởi tố bị can. Kết quả giám định thương tật bé L.M.T (nạn nhân) là 4%.

Như Người Đưa Tin thông tin, ngày 22/2, các thầy cô Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện thấy em L.M.T (học sinh lớp 1A) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người bé T. có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Nhà trường đã báo với UBND xã và chính quyền địa phương cùng lực lượng công an có mặt tại nhà chị Hà Mộng Nghi ở ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời để điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh cho thấy, em T. bị mẹ kế tên Hà Mộng Nghi đánh vào tay, lưng, chân và mông vào chiều 21/2/2023 khoảng trên 20 vết đánh bầm tím.

Sau đó, Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa cháu T. đi giám định thương tích. Gia đình cháu T. cũng đã làm đơn cam kết không tái phạm vụ việc.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

