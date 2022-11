Khởi tố tội Giết người với kẻ biến thái vô cớ dùng hung khí tấn công phụ nữ ở HN

Trần Lê Huy bị cơ quan công an khởi tố tội Giết người.

Ngày 21/11, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Trần Lê Huy (SN 1991, trú Bạch Đằng, Hoàn Kiếm; hiện ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) về tội Giết người.

Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đén tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy. Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

