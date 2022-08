Án mạng vì chuyện mượn điếu cày: Nghi phạm và nạn nhân quen biết nhau

Lãnh đạo địa phương nơi xảy ra án mạng đã thông tin về các đối tượng liên quan trong vụ án mạng vì mâu thuẫn chuyện mượn điếu cày.

Hải cầm điếu đánh khiến anh T. bất tỉnh, tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ bị đánh tử vong vì chuyện mượn điếu cày, chiều 15/8, một lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ Bùi Văn Hải (SN 1990, trú thôn Đồng Rặt, xã An Bình) sau khi vụ xô xát khiến 1 người tử vong xảy ra.

Theo vị này, Hải từng có 1 tiền án liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Ở địa phương, Hải làm nông, không gây điều tiếng gì.

Chia sẻ về nạn nhân T.Đ.T (SN 1998, trú thôn Cây Rường, xã An Bình), vị lãnh đạo UBND xã An Bình cho hay anh T. đang làm công nhân cho 1 công ty tại Hà Nội. Thời gian gần đây, anh T. xin nghỉ phép trở về nhà ăn Rằm tháng 7. Khi chuẩn bị quay trở lại công ty làm việc thì vụ án mạng xảy ra. Nạn nhân chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương.

“Cả 2 đều là người địa phương, là người thôn trên, thôn dưới, hầu như đều biết nhau cả. Vụ việc bột phát xảy ra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Hải ngay sau đó”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 16h chiều 14/8, một nhóm thanh niên ngồi uống nước tại quán ở thôn Chợ Đập, trong đó có Hải. Ít phút sau, anh T. cùng nhóm bạn đến uống nước cũng tại quán này. Anh T. đã sang hỏi mượn nhóm Hải điếu cày nhưng không được.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, Hải đã dùng điếu đập vào người khiến T. bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

