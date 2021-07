Khởi tố thêm 1 đối tượng trong vụ Lê Dũng Vova

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 22:15 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố 1 bị can có vai trò giúp sức cho Lê Dũng Vova khi đối tượng này trốn truy nã suốt 1 tháng sau khi bị khởi tố.

Liên quan đến vụ Lê Dũng Vova bị bắt giữ, ngày 22/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son (SN 1956, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi Che giấu tội phạm.

Lê Dũng Vova tự xưng là nhà báo (Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Son có quan hệ họ hàng với Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội). Son được xác định là giúp sức cho Lê Dũng Vova khi đối tượng này trốn truy nã suốt 1 tháng sau khi bị khởi tố.

Trước đó, Lê Dũng Vova bị khởi tố bị can về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Sau khi bị khởi tố, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 1/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can này.

Sáng 30/6, Lê Dũng Vova bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen có địa chỉ tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội. Bị can không chống cự khi bị bắt giữ.

Trước khi bị bắt giữ, bị can Lê Văn Dũng tự xưng là nhà báo và thường xuyên phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội cá nhân có nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và quốc tế.

