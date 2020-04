Khởi tố tài xế lùi xe cán chết bé trai rồi đem giấu xác phi tang

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 06:44 AM (GMT+7)

Sau tai nạn khiến bé trai 1 tuổi tử vong, tài xế Vinh xuống xe rồi đem thi thể đi giấu tại một bãi đất bỏ hoang nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 28/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Tài xế Vinh là người đã lùi xe khiến bé trai hơn 1 tuổi tử vong rồi giấu xác gây phẫn nộ trong dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, khoảng 8h sáng 22/4, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vào thôn Thân Ái, xã Quỳnh Phương cho một người dân. Khi đang điều khiển xe lùi vào hẻm nhỏ khoảng 3m, tài xế đã tông vào cháu bé đứng bên đường.

Lúc này, tài xế phát hiện nên chạy lên bế thi thể nạn nhân đi nơi khác nhằm phi tang, sau đó lấy tay đào cát lên che đậy dấu vết vụ việc rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

