Khởi tố người đàn ông chích điện vợ hờ vì không cho ngủ chung

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Oanh (sinh năm 1966, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, Oanh sống chung như vợ chồng với bà H. T. T. T (sinh năm 1978, ngụ xã Long Chánh, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang).

Vào khoảng 19h ngày 23/5, cả 2 cãi nhau về việc bà T. không cho Oanh ngủ chung. Bực tức vì điều này, Oanh lấy dây điện dài khoảng 2m một đầu cắm vào ổ điện trong nhà, còn một đầu chích vào cổ bà T.

Nạn nhân cầu xin nên Oanh mới buông tha. Sau đó, Oanh chở bà T. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để điều trị.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Sáng ngày 26/5, Oanh đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Oanh khai do có mâu thuẫn với bà T. trong chuyện tình cảm. Do nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người khác nên Oanh dùng điện chích với mục đích để bà T. sợ mà không ngoại tình.

