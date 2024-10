Khởi tố nam sinh lớp 11 ép học sinh lớp 9 ăn đất, hút thuốc

Chiều 25-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với PTN (học sinh lớp 11 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn) về tội làm nhục người khác.

Công an làm việc với PTN và có người giám hộ. Ảnh: CA.

Bị can N chưa đủ 18 tuổi nên không bị bắt tạm giam, mà Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin, em HĐ (học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Xuân, trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn)- bị ép buộc bốc đất ăn “như ăn cơm” rồi phải hút hai điếu thuốc lá và nuốt khói. Em Đ ngoan, hiền, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn do bà Nguyễn Thị Thái Huyền (Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn) ký, nêu: “Sự việc xảy ra trong video và một số báo phản ánh là có thật. Học sinh quay video là em NVT (học lớp 9E, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) và em T đã gửi cho các bạn).

Công an điều tra ghi nhận: Vào khoảng 21 giờ đêm 19-10, tại khu vực đồng ruộng thuộc xóm 7 (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) N và em NVT (học lớp 9, Trường THCS Anh Xuân) đã có hành vi làm nhục em Đ như ép Đ hút thuốc lá không được nhả khói, ăn đất, ăn bùn...rồi quay video phát tán trên mạng.

Được biết, sự việc bắt nguồn từ việc em T thường xuyên trêu chọc em Đ rồi xảy ra mâu thuẫn. Khi em T gặp em Đ đã gọi N để thực hiện hành vi làm nhụC em D.

