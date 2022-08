Khởi tố kẻ dùng điếu cày đánh chết người

Bùi Văn Hải đã dùng điếu cày đập nhiều lần vào đầu anh T khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hải (32 tuổi, trú xã An Bình, huyện Lạc Thủy) về tội giết người.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 14-8, tại quán cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn Chợ Đập, xã An Bình huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, một nhóm thanh niên gồm Bùi Văn Hải, QCĐ và ba người khác cùng trú tại xã An Bình ngồi uống nước tại quán.

Sau đó, nhóm xảy ra mâu thuẫn với QGP (36 tuổi) và anh TĐT (24 tuổi, cùng trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình).

Anh TĐT đã cầm cốc thủy tinh ném về phía QCĐ nhưng không trúng.

Lúc này, Bùi Văn Hải dùng điếu cày đập nhiều lần vào đầu anh T, sự việc khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

