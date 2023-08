Khởi tố hai nam thanh niên đánh người phụ nữ, cướp tài sản lúc rạng sáng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Văn Hải, SN 2000 và Nguyễn Đức Thời, SN 2000, cùng trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 3h15 ngày 20-7, chị Đ.T.L., SN 1974, trú tại xã Đông Quang, huyện Ba Vì đeo túi xách, điều khiển xe máy di chuyển trên đường QL32 hướng từ thị xã Sơn Tây về nhà

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Bài Nha, Cam Thượng, Ba Vì, bất ngờ có 2 nam thanh niên đèo nhau bằng xe máy sáp sát bên trái; đối tượng ngồi sau giật mạnh túi xách khiến chị L. không giữ được tay lái ngã ra đường, nhưng vẫn ôm chặt chiếc túi.

Hai thanh niên đánh người phụ nữ, cướp chiếc túi xách bên trong có 18 triệu đồng,1 điện thoại và nhiều giấy tờ

Quá trình giằng co, thấy chị L. không chịu buông, đối tượng điều khiển xe lao tới đấm liên tiếp vào mặt và tay nạn nhân. Do bị choáng nên chị L. đã không giữ được tài sản, mất chiếc túi bên trong có 18 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ.

Ngay sau khi trấn tĩnh lại, chị L. đã đến Công an huyện Ba Vì trình báo. Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an xã Cam Thượng vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.

Sau hai tuần tích cực điều tra, lực lượng CSHS đã bắt giữ hai tên cướp đang lẩn trốn tại Phú Thọ

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng khi gây án mặc áo chống nắng kín mít, đeo khẩu trang; thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc rạng sáng, hoàn toàn không có một nhân chứng. Nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn nên hầu như không nhớ được nhiều đặc điểm nhận dạng của các đối tượng cũng như phương tiện gây án.

Mặc dù vậy, các cán bộ chiến sĩ vẫn quyết tâm bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất. “Chúng tôi chỉ đạo rà soát toàn bộ hình ảnh qua hệ thống camera an ninh, rà dựng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn huyện. Cùng với đó, phối hợp rà soát nhóm thanh niên không công ăn việc làm, có dấu hiệu phạm pháp ở cả các tỉnh lân cận…” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết.

Chiếc túi xách bị cướp bên trong có tiền mặt, điện thoại và nhiều giấy tờ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS xác định thủ phạm gây án là Đào Văn Hải và Nguyễn Đức Thời. Tuy nhiên, cả hai đã trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Ngày 4-8, nắm được thông tin cả hai đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, lập tức, một mũi trinh sát đã lên đường, phối hợp với Đội CSHS - Công an thị trấn Thanh Ba rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, quán Internet, bi-a trên địa bàn.

Đến 22h ngày 4-8, tổ công tác đã bắt giữ được Đào Văn Hải trong một nhà nghỉ. Truy xét nhanh từ lời khai của Hải, lực lượng Công an đã bắt Nguyễn Đức Thời 1 giờ sau đó tại một quán bi-a và đưa các đối tượng về Công an huyện Ba Vì phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

