Khởi tố giám đốc đánh phó chủ tịch xã vỡ đầu

Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là Giám đốc Công ty Vận tải Nam Anh và tài xế lái máy xúc vì đánh Phó Chủ tịch xã An Thượng vỡ đầu, gãy răng khi ngăn chặn san lấp đất.

Tối 18/4, Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tùng (38 tuổi, trú xã An Thượng, Giám đốc Công ty Vận tải Nam Anh) và Phạm Văn Mạnh (29 tuổi, trú phường Nam Đồng, cùng TP Hải Dương) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an TP Hải Dương, tối 15/4 ông Nguyễn Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND xã An Thượng (TP Hải Dương) và cán bộ xã Nguyễn Tuấn Anh làm nhiệm vụ ngăn chặn hành vi san lấp mặt bằng tại thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.

Thửa đất này được cơ quan chức năng giao cho Công ty Xăng dầu Ngân Giang HD. Công ty Xăng dầu Ngân Giang HD thuê Công ty Vận tải Nam Anh thực hiện san lấp. Tuy nhiên, quá trình san lấp xảy ra mâu thuẫn mốc giới thửa đất này với đất nông nghiệp khác. Do đó, UBND xã An Thượng yêu cầu tạm dừng san lấp để xác định mốc giới và cử ông Nguyễn Văn Hanh - Phó chủ tịch UBND xã và chuyên viên Nguyễn Tuấn Anh trực giám sát.

Dù đã bị yêu cầu dừng hoạt động nhưng Công ty Vận tải Nam Anh vẫn cho công nhân tổ chức san lấp.

Thấy vậy, ông Hanh và anh Tuấn Anh tiếp tục yêu cầu dừng nhưng nhóm nhân viên Công ty Vận tải Nam Anh bất tuân, tấn công, đánh 2 cán bộ xã dẫn đến thương nặng, phải nhập viện.

Trong đó, anh Hanh thương tích nặng phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán anh Hanh đa chấn thương, vỡ hộp sọ bên thái dương trái, gãy 5 răng, gãy sống mũi. Còn anh Nguyễn Tuấn Anh cũng bị thương tích nặng, đang được điều trị tại nhà.

