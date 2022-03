“Hậu gà” cùng 4 phụ nữ hành hung trung tá công an

Bắt quả tang tụ điểm đánh bạc do phụ nữ cầm đầu Sáng 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự và hành chính 21 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26-3, Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Hiệp bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp. Các đối tượng tại cơ quan công an Khi nghe tri hô có công an, một số đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, ực lượng công an đã bắt được 21 người (trong đó có 13 phụ nữ), tạm giữ trên 50 bộ bài, gần 120 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan. Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (SN 1989; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Để tránh sự truy bắt của công an, Diễm đã thuê người canh đường cảnh giới từ xa. Mỗi ngày, tụ điểm đánh bạc này thu hút rất nhiều con bạc (phần lớn là phụ nữ) đến ăn thua với nhau mỗi ván bài từ 300.000 đến 500.000 đồng, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương.