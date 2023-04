Khởi tố đối tượng một ngày chém trọng thương hai người

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 02/4/2023, Hoà đang ở nhà tại thôn Đức Hoà, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, thì Nguyễn Bảo Khang (SN 2004) cùng một đối tượng tên Khanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến thách thức và hẹn Hoà đánh nhau tại khu vực cầu Mơ thuộc xã Đắk Sắk. Hoà đồng ý, rồi gọi điện nhờ Nguyễn Quốc An chở đến khu vực cầu Mơ. Khi An đến nhà thì Hoà kể cho An biết việc bị Nguyễn Bảo Khang thách thức và nhờ An chở đi tìm Nguyễn Bảo Khang để đánh nhau.

Vựa phế liệu nơi xảy ra vụ án

An chở Hòa đến khu vực cầu Mơ thì không thấy Khang, nên quay về trước cổng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh thuộc xã Đắk Sắk thì gặp Khang đang đi xe máy ngược chiều. Hoà nói An đuổi theo để đánh Khang. Khi đến trước vựa thu mua phế liệu Linh Tuyền thì Khang dừng xe lại. Ngay lập tức, Hoà nhảy xuống xe dùng dao rựa chém trúng vào vai phải, tay của Khang. Thấy Khang bỏ chạy vào vựa thu mua phế liệu, Hoà tiếp tục đuổi theo chém 01 nhát trúng vào chân phải của Khang. Khang bỏ chạy vào vào nhà vệ sinh đóng của nên Hoà quay ra dùng dao rựa chém 03 nhát vào xe mô tô của Khang.

Gây án xong, An chở Đinh Hữu Hoà về khu vực ngã ba thuộc thôn Đức Hoà, xã Đức Mạnh. Lúc này, Nguyễn Mạnh Quân đi ngang qua vị trí của Hoà đang đứng và có lời nói trêu chọc Hoà. Thấy vậy, Hoà đi bộ ra phía sau xe của Quân dùng dao chém nhiều nhát vào Quân. Bị chém nên Quân điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Camera ghi lại hình ảnh Hòa dùng rựa chém nạn nhân - Ảnh: cắt từ clip

Sau đó, An điều khiển xe mô tô chở Hoà đến khu vực rẫy cà phê của người dân thuộc xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông để trốn. Nguyễn Bảo Khang, Nguyễn Mạnh Quân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng.

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 84/KLTTCT-PY ngày 04/4/2023 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận: tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Mạnh Quân do thương tích gây nên là 11%; Nguyễn Bảo Khang tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 9%. Ngoài ra, xe mô tô biển số 48B1-592.30 do Hòa đập phá bị thiệt hại 3.496.500 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

