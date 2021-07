Khởi tố đối tượng cầm dao cố thủ trong xe khi bị CSGT truy đuổi

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Đặng Hoàng Dũng – người điều khiển xe ô tô chạy lạng lách gây náo loạn ở TP Tân An, tỉnh Long An – đã bị khởi tố.

Đặng Hoàng Dũng thời điểm gây án.

Sáng 26/7, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Phạm Thanh Tâm- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tân An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hoàng Dũng (SN 1991, ngụ đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 10/3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Long An tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, P.5, TP Tân An phát hiện xe ô tô BKS 51G-572.96 do Đặng Hoàng Dũng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng Dũng không chấp hành.

Đặng Văn Dũng cho xe chạy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc nội ô TP Tân An. Trong quá trình truy đuổi, Dũng dùng xe ô tô đâm thẳng vào 2 phương tiện của Tổ tuần tra gây hư hỏng.

Khi đến Km 1945+800, Quốc lộ 1, Phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An, được sự hỗ trợ của xe ô tô chuyên dụng đang tưới cây trên đường, Đặng Hoàng Dũng đã dừng xe và cố thủ bên trong xe.

Công an phường 5, thành phố Tân An và lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An khống chế, đưa Đặng Hoàng Dũng về Cơ quan công an, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

