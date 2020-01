Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém thương vong hai vợ chồng ông lão ở Hưng Yên

Thứ Hai, ngày 20/01/2020

Chiều 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Chuyện (SN 1981, trú tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 16h chiều 19-1, ông Trần Văn Dân (SN 1945, trú tại thôn Tiền Phong) ra nghĩa trang tại thôn Tiền Phong để thăm mộ và dọn dẹp thì bất ngờ bị Trần Văn Chuyện cầm dao bầu chém thiệt mạng. Sau đó, đối tượng tiếp tục về nhà chém bà Đoàn Thị Mý (SN 1950, là vợ ông Dân) và cố thủ trong nhà nạn nhân.

Đối tượng Chuyện tại cơ quan Công an

Phát hiện sự việc, người dân báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa người phụ nữ bị thương đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an TP Hưng Yên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng.

