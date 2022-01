Khởi tố, bắt giam chủ khách sạn tại Thái Bình vì đòi nợ kiểu giang hồ

Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt giam chủ khách sạn Điệp Quy vì có hành vi giữ tài sản, đánh con nợ.

Sáng nay (12/1), thông tin từ Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), là chủ khách sạn Điệp Quy để điều tra về tội "Cướp tài sản" quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Rất nhiều người dân Thái Bình kéo đến theo dõi vụ việc - Ảnh: Hoàng Long

Hồ sơ điều tra ban đầu cho biết, Phạm Đức Điệp bị bắt giam vì có hành vi 'bắt giữ' ôtô trái phép của một con nợ, đánh con nợ để cướp tài sản do trước đó có quan hệ làm ăn, vay mượn với bị hại.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, từ 15 giờ đến hơn 19 giờ chiều qua, ngày 11/1, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an của thành phố Thái Bình và một số lực lượng thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ bao vây, khám xét khách sạn Điệp Quy, địa chỉ tại lô đất số 29 đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình. Vụ việc đã thu hút hàng trăm người người dân tập trung theo dõi sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

