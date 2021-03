Khởi tố 8 đối tượng vào trường bắt 3 học sinh ra ngoài hành hung dã man

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 09:32 AM (GMT+7)

Trong 8 kẻ tham gia hành hung dã man 3 học sinh, Hào và Trí bị tạm giam, những đối tượng còn lại do dưới 18 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 8-3, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh thiếu niên bắt 3 học sinh lớp 11 và 12 của Trường THPT Tháp Mười và THPT Đốc Binh Kiều (cùng thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) hành hung dã man, Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thế Bảo, Lâm Minh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Nguyễn Văn Thơm, Lê Chí Bảo (từ 16-17 tuổi), Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi), cùng ngụ huyện Tháp Mười.

Đào Nhật Hào bị tạm giam để điều tra xử lý về tội bắt giữ người trái pháp luật

Trong đó, Hào và Trí bị tạm giam, các đối tượng còn lại do dưới 18 tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 22-2, em Đ.M.T (học sinh lớp 12CB5, Trường THPT Đốc Binh Kiều) khi ra về thì bất ngờ nhóm người đi trên 3 xe máy chạy thẳng vào khu vực hành chính của trường. Những người này tay cầm dao, kéo uy hiếp, bắt M.T. và N.H.B. đưa lên xe máy, chở đi gần 10 km, đến khu vực vắng giáp ranh với tỉnh Long An rồi đánh đập cả hai.

Cũng trong chiều 22-2, tại cổng Trường THPT Tháp Mười (cách Trường THPT Đốc Binh Kiều khoảng 7 km), em L.V.K. (học sinh lớp 11CB9) bị một nhóm côn đồ khác dùng dao uy hiếp để chở đi đánh gây thương tích, khiến K. phải nhập viện cấp cứu.

