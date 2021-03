Nguyên nhân người phụ nữ bị cháu trai đâm chết giữa phố, dao vẫn găm trên người

Theo công an địa phương, Nguyễn Hoài Thương thường đi làm ăn xa, thời gian gần đây mới trở về địa phương và sinh sống cùng mẹ và bác tại căn nhà chung.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Sáng 8/3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là bà T.T.H (SN 1969, cùng trú địa chỉ trên, Thương gọi nạn nhân là bác).

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Cát Dài cho hay, Thương thường đi làm ăn xa, thời gian gần đây mới trở về địa phương và sinh sống cùng mẹ và bác tại căn nhà chung.

Qua điều tra và lời khai ban đầu của Thương, cơ quan công an xác định giữa mẹ của Thương và bà H. thường xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tài sản là căn nhà đang ở. Bà H. thường xuyên chửi bới mẹ của Thương và có xích mích, lời qua tiếng lại với cả hàng xóm. UBND và Công an phường Cát Dài nhiều lần phải can thiệp, hoà giải.

“Bà H. thuộc diện theo dõi của địa phương, chồng bà H. đang chịu án tù vì liên quan đến ma tuý”, vị lãnh đạo Công an phường Cát Dài cho hay.

Sau khi bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra, Thương khai nhận, do mâu thuẫn giữa gia đình Thương và bà H. về việc tranh chấp căn nhà nên đã bực tức gây án. Thương cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Nguyễn Hoài Thương tại trụ sở công an.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 7/3, tại trước cửa số nhà 32 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao đâm vào người bà T.T.H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Con dao gây án vẫn găm trên người nạn nhân. Gây án xong, Thương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, biết không thể trốn thoát trước sự truy bắt của hàng chục trinh sát hình sự, Thương đã đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

