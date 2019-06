Khởi tố 6 bị can vụ "truy sát 3 cha con"

Thứ Bảy, ngày 22/06/2019 08:35 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố sáu bị can liên quan đến vụ côn đồ truy sát ba cha con tại Quảng Nam.

Ngày 21-6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ “côn đồ truy sát ba cha con”, Công an tỉnh Quảng Nam đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố sáu bị can và kêu gọi các nghi can còn lại ra đầu thú.

Nguyễn Xuân Công, người trực tiếp chém ông Văn dẫn đến tử vong. Ảnh: CA

Vụ truy sát khiến ba cha con ông Phạm Hồng Văn (65 tuổi, trú tại thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và hai con trai Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi), Phạm Hồng Phát (26 tuổi) bị thương vong, trong đó ông Văn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các nghi can được xác định gồm: Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi; cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Quân.

Trong đó, Nguyễn Xuân Công trực tiếp chém ông Văn dẫn đến tử vong.

Ngoài các nghi can trên, Công an tỉnh Quảng Nam còn kêu gọi những người còn lại đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, gia đình ông Nguyễn Văn Mười (ngụ thôn Xuân Quý; hàng xóm của ông Văn) là Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Thăng. Ông Mười chăn nuôi heo gần nhà ông Văn trong nhiều năm gây mùi hôi thối, ô nhiễm ảnh hưởng đến gia đình ông Văn nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Nhà ông Văn nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TN

Tối 13-6, anh Cấp đã dùng đá ném vào nhà ông Mười nên sự việc được ông Mười kể lại Niên (cháu ruột ông Mười). Khoảng 16 giờ 30 ngày 14-6, Niên cùng Thành, Công cầm theo gậy ba trắc, bình xịt hơi chạy xe máy vào nhà ông Văn để “nói chuyện”.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Ông Văn cùng hai con trai dùng mỏ xảy, xẻng và cuốc chĩa đuổi đánh khiến nhóm của Niên bỏ chạy và để lại một xe máy.

Lúc bỏ chạy, nhóm của Niên gặp Thịnh rồi cả bốn nghi can tiếp tục vào nhà ông văn lần thứ hai và tiếp tục bị ba cha con ông Văn đuổi đánh.

Sau hai lần “nói chuyện” không thành, Công gọi điện thoại cho Nhựt yêu cầu “viện trợ”. Khoảng 30 phút sau, xe taxi chở Nhựt và người bạn của Công đến, cả hai cầm hung khí và cùng nhóm Niên xông vào đánh cha con ông Văn nhưng tiếp tục bị cha con ông Văn chống trả, đuổi đánh.

Khoảng 20 phút sau, nhóm thanh niên mang theo hung khí đi trên ba xe máy do Thịnh dẫn đến cùng nhóm của Niên đuổi đánh ba cha con ông Văn.

Hậu quả, ông Văn bị thương ngã gục xuống đất, Phát và Cấp cũng bị thương. Cả ba được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó nhưng ông Văn đã không qua khỏi.