Khoe 'chiến tích' thả hai tay khi chạy xe máy, bị phạt gần chục triệu

Ngày 11-10, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đội CSGT-TT Công an huyện vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với NLT (19 tuổi, trú huyện Trà Bồng) do chạy xe máy thả hai tay, chở người ngồi sau không đội nón bảo hiểm…

T buông hai tay khi chạy xe máy, chở bạn gái ngồi sau không đội nón bảo hiểm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, qua nắm tình hình, đội CSGT-TT Công an huyện Trà Bồng đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video ghi lại cảnh một nam thanh niên thả hai tay khi chạy xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Theo xác minh, T đã nhờ bạn quay video, sau đó đăng lên mạng xã hội để khoe “chiến tích”.

CSGT-TT Công an huyện Trà Bồng làm việc với NLT. Ảnh: CA

Làm việc với công an, T khai nhận đã thực hiện hành vi trên từ ngày 27-9 và đăng tải lên Facebook “cho vui”.

Với các lỗi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; xe không có gương chiếu hậu... công an đã phạt T tổng cộng 9,15 triệu đồng, tạm giữ xe.

Công an cũng xử phạt chủ xe về hành vi để cho người không đủ điều kiện (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe tham gia giao thông...

Trước đó, một thanh niên chạy xe máy bằng chân rồi quay video đăng lên mạng cũng bị Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản xử vi phạm hành chính đối với V về hành vi người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông, dùng chân điều khiển xe máy. Đồng thời, làm việc và lập biên bản đối với cha của em này về hành vi giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông.

