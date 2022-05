Khi tội ác được sinh ra từ sự nuông chiều

Chủ Nhật, ngày 29/05/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

“Con thích chơi điện tử, mẹ cho tiền chơi điện tử. Con muốn xe máy, mẹ cho con xe máy. Vậy mà con lại trốn bố mẹ đi cướp của người ta. Con có còn biết thương bố, thương mẹ không…?” - những giọt nước mắt và lời trách cứ của người mẹ trẻ tại trụ sở CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, khiến người ta thay vì đồng cảm lại hiểu được nguyên nhân vì sao đứa trẻ mới 16 tuổi đã phạm tội nghiêm trọng.

Từ năm 2021 đến nay, CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệt xoá không dưới 3 ổ nhóm cướp đều liên quan đến những đối tượng dưới 18 tuổi. Song, Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh (cùng SN 2006, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là những thiếu niên khiến các trinh sát, điều tra viên có nhiều ám ảnh.

Hai đối tượng phạm tội nghiêm trọng ở độ tuổi thiếu niên Những kẻ nghiện game

Nhìn thoáng qua, gương mặt 2 thiếu niên này có thể nói là “búng ra sữa” theo đúng nghĩa đen, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy sự lỳ lợm lộ rõ ở đôi mắt. Đó là những quầng thâm biểu hiện của những đêm thức trắng và cả những hình xăm vằn vện trên 2 cánh tay khi chúng xắn áo.

Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh có điểm chung là “nghiện” game. Có tiền, chúng có thể ngồi lỳ ở hàng “net” cả ngày. Một điểm chung nữa là cả 2 đều đã bỏ học. Một đứa do hoàn cảnh gia đình, đứa còn lại do bố mẹ quá nuông chiều, thiếu sự quản lý. Việc rời nhà sau 21h, rồi “cày” game đến 3 - 4h sáng đối với 2 thiếu niên này là hết sức bình thường và rất ít khi bị người thân nhắc nhở. Tiền ở đâu để chúng chơi game? Người lớn chu cấp chắc chắn không đáp ứng đủ nhu cầu. Thế nên, 2 đứa tính chuyện đi cướp. Xe máy của nhà đã có sẵn, đi “bụi” đêm lại không bị ai kiểm soát, còn hung khí để gây án lại kiếm quá đơn giản.

Những trò chơi game online bạo lực thấm lâu đã “rèn” cho 2 thiếu niên này sự lỳ lợm và cả những tính toán, đối phó với lực lượng chức năng. Thế nên, chúng không ra tay ở địa bàn gần nhà để tránh bị nhận diện. Hiện trường cả 2 vụ cướp mà CQĐT xác định liên quan đến cặp đôi này đều xảy ra cách nơi ở của chúng cả chục cây số và đều diễn ra trong đêm tối…

Tội ác manh động

Ngày 11-5, chị N.H (36 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai) đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, trong quá trình đi xe máy Honda SH về đến đường Hoàng Mai đã bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, đạp ngã, rồi dùng vỏ chai bia tấn công gây thương tích nhiều chỗ trên cơ thể. Tài sản nạn nhân bị cướp gồm túi xách bên trong có chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, 8 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh chính là thủ phạm vụ cướp mang động này.

Quá trình điều tra về sau, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) làm rõ, trước khi gây án, 2 tên cướp đã phát hiện, đeo bám chị H suốt chặng đường từ đê Nguyễn Khoái về đến khu vực hiện trường. Khi bị 2 kẻ lạ mặt chặn lại, tuy sợ hãi nhưng do thấy chúng có vóc dáng nhỏ con nên chị H đã có ý định chống cự. Tuy nhiên, ngay lập tức 2 tên cướp đã đập vỡ vỏ chai thủy tinh mang theo từ trước rồi nhào tới tấn công chị H quyết liệt để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc và các đối tượng gây án cực kỳ manh động, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra. Các tổ công tác tập trung rà soát xung quanh khu vực gây án, khai thác thông tin từ bị hại về đặc điểm nhận dạng đối tượng.

Liên tục trong gần 10 ngày đêm, hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn bị đưa vào diện rà soát, nhất là các đối tượng có đặc điểm, độ tuổi và sử dụng phương tiện như thông tin bị hại cung cấp. Nỗ lực phá án đã được đền đáp khi các mũi trinh sát bắt được Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh. Ban chuyên án đồng thời cũng thu giữ được tang vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn… tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23h ngày 10-5, Cường và Linh cùng nhau “cày” game ở quận Bắc Từ Liêm đến lúc hết tiền nên đã bàn bạc đi cướp tài sản. Chúng tháo biển số xe máy, loanh quanh tìm hung khí để gây án. Trên đường đi, chúng nhặt mấy vỏ chai bia bằng thủy tinh và chia nhau cất giấu rồi di chuyển từ khu vực đường Cổ Nhuế vào nội thành.

Đến khoảng 2h30 ngày 11-5, cặp đôi về đến khu vực đường đê Nguyễn Khoái thì thấy người phụ nữ đi xe máy Honda SH một mình, đeo túi xách đắt tiền. Lập tức, các đối tượng bám theo rồi chặn “con mồi” ở đường Hoàng Mai để ra tay. Số tiền 8 triệu đồng cướp được sau đó mỗi đứa chia nhau 4 triệu. Còn chiếc điện thoại Cường nhờ Nguyễn Đức Thịnh (SN 2006, trú ở quận Bắc Từ Liêm) đăng bán trên mạng xã hội được 13 triệu đồng. Số tiền này cũng được Cường, Linh chia nhau và cho Thịnh một phần.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, CAQ Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ, tối 16-5, tại địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội) cũng chính 2 đối tượng này đã di chuyển bằng xe máy Honda Vision và dùng dao chặn đường, đạp đổ xe, cướp 750.000 đồng của một phụ nữ. Giống như chị H, nữ bị hại ở Hoài Đức cũng định kháng cự. Camera an ninh tại khu vực đó ghi lại diễn biến, sau khi đạp đổ xe của nạn nhân, cả Cường và Linh đã nhào tới vung dao dọa chém, rồi hành hung nạn nhân trước khi bỏ đi.

Hiện trường vụ cướp ở huyện Hoài Đức, đêm 16-5

Ân hận muộn màng

Gây án manh động, có tính toán đối phó để tránh bị phát hiện, bắt giữ, song tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh lại khá thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Điều tra viên CAQ Hoàng Mai nhìn nhận về biểu hiện tâm lý của 2 thiếu niên này, một là chúng không thể chối cãi trước những tài liệu, chứng cứ mà lực lượng công an đã tốn gần 10 ngày để thu thập, điều tra. Hai là chúng quá trẻ để ý thức được cái giá sẽ phải trả cho hành vi phạm tội được xếp vào tội danh nghiêm trọng.

Ai sẽ dạy cho những đứa trẻ đang tuổi lớn này những nhận thức tốt về kỹ năng sống, về điều thiện, về sự nghiêm minh của pháp luật? Chặng đường và môi trường phía trước sẽ là “người thầy” nghiêm khắc để dạy chúng. Nhưng đáng lẽ sẽ không cần đến “người thầy” ấy nếu như trước đó Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hoàng Linh có được sự quan tâm dạy dỗ sát sao, kỷ luật từ phía gia đình, từ phía những người sinh ra chúng.

Một trong hai thiếu niên này có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt là bố mẹ bỏ nhau. Đứa còn lại, may mắn hơn là đủ đầy bố mẹ, nhưng lại quá được nuông chiều. Song, dù may mắn hay không may mắn trong hạnh phúc gia đình, chúng vẫn thiếu sự quan tâm, quản lý của người lớn. Làm bạn với game online, lấy quán điện tử làm nhà và ăn tiêu bằng tiền đi cướp, bi kịch ấy dường như không chỉ diễn ra với 2 kẻ tội phạm trong vụ án này.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/khi-toi-ac-duoc-sinh-ra-tu-su-nuong-chieu-post506012.antdNguồn: https://www.anninhthudo.vn/khi-toi-ac-duoc-sinh-ra-tu-su-nuong-chieu-post506012.antd