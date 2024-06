Khép lại vụ án "giúp người yêu tự sát" từng gây dư luận nhiều chiều

Vừa qua, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xem xét kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ giúp người yêu tự sát.

Ủy ban Thẩm phán đã bác kháng nghị, giữ nguyên bản án phúc thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Mậu Hải Nam 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội giúp người khác tự sát.

Nguyễn Mậu Hải Nam tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.YẾN

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: Theo công văn giải thích pháp y của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP.HCM thì trung tâm pháp y không giải phẫu tử thi đối với trường hợp này, nên không xác định được các thương tích bên ngoài cơ thể do nạn nhân vật vã lúc hấp hối gây ra hay do người khác cưỡng bức nạn nhân sử dụng chất ăn mòn hay thương tích xảy ra trước đó. Các dấu vết xây xát tại vùng mặt, cổ, ngực là do chất ăn mòn nôn ra từ miệng nạn nhân gây ra.

Thông tư 20/2014 của Bộ Y tế không quy định tỉ lệ tổn thương cơ thể do bầm tụ máu và giám định thương tích liên quan đến việc gây tử vong. Do vậy, trung tâm pháp y đã không giám định tổn thương cơ thể với các dấu vết trên người nạn nhân.

Tại phiên tòa, giám định viên cũng khẳng định không đủ cơ sở và cũng không có chức năng xác định có dấu hiệu cưỡng ép uống thuốc tẩy hay không. Giám định viên giải thích trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu khoa học thì có khả năng một người có thể tự uống và gây ra các tổn thương trên.

Theo TAND Cấp cao, những vấn đề kháng nghị đặt ra, tòa cấp sơ thẩm đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng không điều tra thêm được gì. Do đó, tòa xác định không có căn cứ xác định bị cáo Nam có hành vi ép bị hại N uống thuốc tẩy hoặc tác động khác khiến nạn nhân tử vong.

Như vậy, việc Nam mang chai thuốc tẩy đặt trước mặt nạn nhân là tạo điều kiện về vật chất để bị hại tự sát nên đã phạm vào tội giúp người khác tự sát. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã kết án Nam 1 năm tù cho hưởng án treo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo nội dung vụ án, Nam và TLMN có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 30-12-2018, N đến gặp Nam tại nhà ở quận 7 để nói chuyện. Cả hai xảy ra xô xát và thách thức nhau tự tử.

Nam lấy chai nước tẩy Javen 1 lít còn hơn nửa chai để trước chỗ Ngọc ngồi. Thấy điện thoại của Ngọc có tin nhắn đến thì Nam giật điện thoại xem. Ngọc nói: “Anh có tin em uống không?”, Nam trả lời: “Nếu em dám uống thì anh cũng dám uống?”.

Ngọc cầm chai nước tẩy đang mở sẵn nắp, đưa lên uống. Nam thấy vậy cũng uống theo nhưng bị sặc và ói ra. Nam thấy Ngọc gục xuống và trong miệng chảy ra nước màu đỏ nâu. Nam định lấy chai nước tẩy uống lần nữa nhưng chưa kịp uống thì cha của Nam về.

TAND quận 7 xét xử sơ thẩm và TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đều tuyên Nam 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội giúp người khác tự sát.

VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã có kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại do hành vi của Nam có dấu hiệu của tội giết người.

Theo kháng nghị, các dấu vết thương tích trên vùng đầu, cổ, ngực, tay và chân của N có liên quan đến nguyên nhân tử vong nhưng cơ quan pháp y không xác định được là do nạn nhân hấp hối, vật vã gây ra, do người khác cưỡng bức nạn nhân gây ra hay thương tích có từ trước.

Lời khai của bị cáo Nam về hành vi, diễn biến vụ án có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với thương tích của bị hại và hiện trường vụ án. Đồng thời, các đoạn tin nhắn giữa N và bạn học thể hiện Nam chỉ muốn chấm dứt tình cảm với N, hoàn toàn không có ý muốn tự sát.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]