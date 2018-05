Khai quật mộ nữ kế toán chết bí ẩn 6 năm trước: Nỗi trăn trở của người nhà nạn nhân

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi các cơ quan chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi bà Đào Thị Hoa (SN 1961, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành) vào ngày 24/5, gia đình đã đưa thi thể bà Hoa đi hỏa táng và chôn cất. Điều mong mỏi nhất của gia đình là các cơ quan chức năng làm rõ cái chết “bất thường” của bà Hoa cách đây 6 năm.

6 năm ròng gửi hàng trăm lá đơn đề nghị làm rõ cái chết “bất thường”

Ông Đào Quang Nghị (em trai của bà Hoa) cho biết, sau 6 năm trời gia đình ròng rã làm đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng thì cuối năm 2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Yên Thành.

Đồng thời, ra quyết định khai quật tử thi và trưng cầu giám định pháp y để khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết của bà Hoa.

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi nạn nhân vào ngày 24/5.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/9/2012, sau một ngày tìm kiếm thì gia đình phát hiện bà Hoa chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành trong tư thế treo cổ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên cổ có sợi dây thừng xoắn màu trắng buộc kiểu thòng lọng sát vào cổ. Phía đầu dây ở trên buộc vào cành cây thông.

Sau khi nhận đươc tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, đại diện gia đình bà Hoa đã ký vào cam kết với nội dung bà Hoa chết do tự sát (treo cổ).

Vì vậy, Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu. Đồng thời, Công an huyện Yên Thành xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bà Hoa được phát hiện trong tư thế treo cổ, hai đầu gối quỳ xuống đất.

Ông Nghị phân trần: "Khi phát hiện chị Hoa chết trong tư thế treo cổ thì cả gia đình ai cũng bàng hoàng và không muốn cơ quan chức năng mổ tử thi vì quá đau xót. Lúc đó, gia đình chỉ nghĩ làm gọn nhẹ mọi việc để chôn cất chị tôi chu toàn. Còn phía công an vẫn sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ cái chết. Thế nhưng chờ mãi thì Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án và khép lại quá trình điều tra.

Chị tôi chết trong tư thế như vậy khiến gia đình rất thắc mắc. Không chỉ có tư thế mà nhiều chi tiết tại hiện trường khiến gia đình chúng tôi trăn trở, chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng vụ án khép lại với kết luận chị tôi chết do tự sát khiến chúng tôi rất bức xúc.

Bởi vậy, suốt 6 năm qua, gia đình luôn kiên trì gửi hàng trăm lá đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng mong làm rõ cái chết có nhiều điểm “bất thường” của chị tôi”.

Cái chết bất thường?

Một ngày sau khi các cơ quan chức năng tiến hành khai quật, khám nghiệm tử thi chị Hoa, chúng tôi tìm gặp ông Đào Thi (82 tuổi, bố đẻ chị Hoa, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Nhắc đến sự việc 6 năm trước, ông Thi buồn rầu nói: "Sau khi biết tin con gái tôi treo cổ tự tử trên đồi Động Nen, thì gia đình tôi ai cũng bàng hoàng. Tôi không thể tin con gái tôi lại làm điều dại dột này. Vợ tôi vì thương xót con gái mà bị bệnh tai biến, liệt nửa người".

Theo ông Thi, khi lấy chồng là anh Ngô Sỹ Mỹ (ở xã Bắc Thành) thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, hòa thuận. Chị Hoa làm kế toán ở bệnh viện còn chồng thì làm kỹ sư ở nhà máy xi măng Hoàng Mai. Hai vợ chồng có hai người con trai học rất giỏi, giờ đang làm việc ở nước ngoài.

Bà Nga (ảnh phải) kể lại những điểm bất thường trong vụ án.

Khi PV đến nhà ông Mỹ thì còn rất đông anh em, bạn bè đến lo việc cho bà Hoa. Bà Ngô Thị Tố Nga (người thân của ông Mỹ) kể, sau khi bà Hoa mất tích vào ngày 11/9/2012, gia đình và bạn bè đã chia ra nhiều hướng tổ chức đi tìm.

Đến ngày 12/9/2012, gia đình đã phát hiện bà Hoa chết ở trên đồi Động Nen (cách nhà khoảng hơn 2 km) ở tư thế treo cổ. “Điểm bất thường tại hiện trường là Hoa treo cổ nhưng hai đầu gối lại quỳ xuống đất. Ngoài ra, các cây nhỏ bên cạnh thi thể Hoa không có dấu hiệu của sự vùng vẫy theo bản năng trước lúc chết” – bà Nga nói.

Người con trai thứ của bà Hoa mới trở về từ nước ngoài để lo việc cho mẹ nói thêm vào: “Lúc ở nhà tôi có thấy mẹ đi làm lúc nào cũng đưa theo bên mình một cuốn sổ ghi chép công việc ở cơ quan. Điều lạ nữa là lúc mẹ tôi mất thì cuốn sổ này cũng không thể tìm thấy.

Ngoài ra, đôi dép của mẹ tôi bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 200m. Quãng đường này trên Động Nên có rất nhiều đá nhỏ, sắc, chưa kể đến những cây có gai. Nếu đi chân đất thì tôi nghĩ sẽ có xây sát thế nhưng khi quan sát hai bàn chân mẹ thì tôi không thấy có gì khác thường”.

“Gia đình chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan đến cái chết bất thường của chị Hoa. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng xem xét toàn diện về cái chết của chị tôi. Ngày khai quật mộ, gia đình rất hy vọng vì các cơ quan chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ. Dù kết quả thế nào thì chúng tôi vẫn mong sẽ có một kết luận chính xác, công tâm để gia đình yên lòng, khỏi trăn trở” – ông Nghị nói.