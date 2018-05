Khai quật mộ nữ kế toán, bàng hoàng thấy thi thể vẫn nguyên vẹn sau 6 năm

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 14:27 PM (GMT+7)

Cho rằng bà H. chết là do bị sát hại, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Thi thể bà H., được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ cách đây 6 năm.

Sáng ngày 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khai quật tử thi bà Đ.T.H. (SN 1961), nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra lại nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này 6 năm trước.

Việc khai quật tử thi diễn ra tại nghĩa trang Vườn Ươm thuộc xóm 1, 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành.

Theo bà Đào Thị Thanh (63 tuổi, chị gái bà H.), gia đình nghi ngờ cái chết của em gái bà là bị sát hại chứ không phải tự sát, nên bà rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em gái.

Trước đó, vào 12/9/2012, người dân phát hiện bà Đ.T.H., nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, chết trên đồi Động Nen thuộc xã Bắc Thành, huyện Yên Thành trong tư thế treo cổ.

Vào thời điểm đó đại diện gia đình bà H. là ông Đào Quang Nghị (em ruột bà H.) cùng ông Thái Bá Võ, đại điện cho gia đình chồng bà H., đã ký vào giấy cam kết với nội dung bà H. chết do tự sát (treo cổ) nên cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của bà H..

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành kết luận xác định không có yếu tố tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà H. cho rằng cái chết của người thân có nhiều bất thường nên viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi bà H., ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của bà H..

Cơ quan chức năng đang khai quật tử thi bà H., để làm rõ nguyên nhân. Ảnh:NT

Đến ngày 24/5 cơ quan chức năng đã khai quật tử thi bà H., thông tin mới được biết thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện, nguyên nhân cái chết của bà H., đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.