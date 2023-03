Kết quả giám định thương tật bé trai bị mẹ kế đánh dã man

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Kết quả giám định cho thấy Nghi đánh gây thương tật cho con riêng của chồng là bé L.M.T. là 4%.

Các vết bầm trên cơ thể bé T. do bị Nghi đánh

Như đã thông tin, vào ngày 22/2, giáo viên Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện em T. đang học lớp 1 có nhiều biểu hiện bất thường. Sau đó, giáo viên kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể em có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại nhà Nghi để điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, Nghi cho hay trước đó T. đã lấy trộm 20.000 đồng của cha Nghi. Trong lúc nóng giận, người phụ nữ trên đã dùng nhánh tre đánh con riêng của chồng để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Vụ việc đã gây xôn xao trong dư luận tại địa phương. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo “nóng” về việc bảo vệ an toàn cho bé T. và xử lý nghiêm vụ việc. Sau đó, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án.

