Kết cục thê thảm của 2 người đàn ông cãi nhau vì chiếc loa kẹo kéo

Thứ Hai, ngày 11/07/2022 22:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều 11-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến 1 người tử vong vào trưa cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thanh Sang (50 tuổi; ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).

Trưa cùng ngày, ông Sang và ông Hứa Hoàng Ngọc (48 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Hồ Hoàng Phi ở ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến.

Trong lúc nhậu, hai ông Ngọc và Sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo dẫn đến cãi nhau. Một lúc sau, ông Ngọc vào trong nhà lấy cây kéo đâm ông Sang khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Chủ nhà và những người bạn cùng ngồi nhậu đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Sang đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

