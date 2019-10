Kẻ trộm mê chim cu gáy

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 00:31 AM (GMT+7)

Sau khi bắt kẻ trộm, công an đã thu giữ được tang vật là con chim cu gáy giá trị 800.000 đồng.

Ngày 25-10, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Siu Thiu (24 tuổi, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) theo lệnh truy nã tội trộm cắp tài sản.

Siu Thiu tại cơ quan điều tra

Trước đó, chiều 11-7, ông Nguyễn Đình Hưng (60 tuổi, phường Đoàn Kết) đến trình báo cơ quan Công an về việc nhà rẫy của mình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 18,5 triệu đồng tiền mặt, vòng vàng 18K và lồng chim cu gáy.

Sau khi điều tra, ngày 5-9, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Siu Thiu. Sau khi bắt Siu Thiu, công an đã thu giữ được tang vật là con chim cu gáy giá trị 800.000 đồng của ông Hưng tại nhà người này.

Siu Thiu từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.